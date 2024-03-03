Экс-судья шоу "Мастер Шеф", кулинарный эксперт Татьяна Литвинова рассказала, как сделать борщ с грибами.

Звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова поделилась рецептом украинского борща с грибами и томатным пюре.

Ингредиенты:

350 г картофеля

220 г свеклы

150 г моркови

200 г лука

250 г капусты

150 г томатного пюре

40 г сухих белых грибов

100 г сладкого перца

30 г масла гхи

2 л воды

Приготовление:

Подготовка ингредиентов:

Замочите сухие грибы в теплой воде на 30 минут, затем отожмите их и нарежьте мелко, делится "Мастер Шеф" Литвинова.

Очистите и нарежьте картофель кубиками. Также нарежьте свеклу, морковь, лук и перец.

Капусту нашинкуйте.

Приготовление борща:

"Мастер Шеф" Литвинова советует, в глубокой кастрюле нагрейте масло гхи. Обжарьте лук до золотистого цвета.

Добавьте морковь и обжаривайте еще 5 минут.

Добавьте свеклу, перец и грибы, обжаривайте еще 10 минут.

Затем добавьте картофель, капусту и томатное пюре. Перемешайте.

Добавьте воду и доведите до кипения. Уменьшите огонь и варите под крышкой на медленном огне около 30 минут, пока овощи не станут мягкими.

При необходимости добавьте соль и перец по вкусу. Подавайте горячим, посыпав сверху зеленью или красным перцем, рассказывает "Мастер Шеф" Литвинова.

Для более насыщенного вкуса можно добавить чеснок и лавровый лист.

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