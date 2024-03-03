Звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова поделилась рецептом украинского борща с грибами и томатным пюре.
Ингредиенты:
- 350 г картофеля
- 220 г свеклы
- 150 г моркови
- 200 г лука
- 250 г капусты
- 150 г томатного пюре
- 40 г сухих белых грибов
- 100 г сладкого перца
- 30 г масла гхи
- 2 л воды
Приготовление:
Подготовка ингредиентов:
Замочите сухие грибы в теплой воде на 30 минут, затем отожмите их и нарежьте мелко, делится "Мастер Шеф" Литвинова.
Очистите и нарежьте картофель кубиками. Также нарежьте свеклу, морковь, лук и перец.
Капусту нашинкуйте.
Приготовление борща:
"Мастер Шеф" Литвинова советует, в глубокой кастрюле нагрейте масло гхи. Обжарьте лук до золотистого цвета.
Добавьте морковь и обжаривайте еще 5 минут.
Добавьте свеклу, перец и грибы, обжаривайте еще 10 минут.
Затем добавьте картофель, капусту и томатное пюре. Перемешайте.
Добавьте воду и доведите до кипения. Уменьшите огонь и варите под крышкой на медленном огне около 30 минут, пока овощи не станут мягкими.
При необходимости добавьте соль и перец по вкусу. Подавайте горячим, посыпав сверху зеленью или красным перцем, рассказывает "Мастер Шеф" Литвинова.
Для более насыщенного вкуса можно добавить чеснок и лавровый лист.
Последние новости Украины:
Напомним, звезда "Мастер Шеф" Литвинова дала простой рецепт домашних запеченных роллов.
Как сообщала Politeka, звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова дала рецепт быстрой и безопасной домашней шаурмы.
Также Politeka писала, что Татьяна Литвинова показала, как приготовить настоящую украинскую чесночную колбасу.