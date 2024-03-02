Автор кулинарной книги «Твои лучшие рецепты», фудблогерка Татьяна Юшина показала украинцам, как приготовить классические панкейки к завтраку.
"Рецепт очень простой и быстрый. Панкейки получаются вкусные и нежные", – советует кулинар.
Для приготовления панкейков нам понадобятся следующие ингредиенты:
- яйцо – 1 шт.
- молоко – 220 мл
- растительное масло – 1 ст.л.
- мука – 190 г
- разрыхлитель – 1 ч.л.
- сода - 1/3 ч.л.
- щепотка соли
- сахар – по вкусу
Чтобы приготовить тесто на панкейки, сначала смешиваем в миске все сухие ингредиенты: муку, разрыхлитель, соду, соль и сахар.
Отдельно хорошо смешиваем жидкие ингредиенты: молоко с яйцом и растительным маслом – для этого удобно использовать шейкер. Выливаем жидкую смесь в сухие ингредиенты и быстро перемешиваем. Миску с готовым тестом накрываем и оставляем отдыхать на 10-15 минут.
Печь панкейки следует на сухой разогретой сковороде, не смазывая ее растительным или сливочным маслом. Один панкейк – одна полная столовая ложка теста, просто накладываем его на центр сковороды, дальше оно самое растечется.
"Когда поверхность покроется пузырьками, и они начнут лопаться – перевернуть на другую сторону", – объясняет Татьяна Юшина.
Подавать панкейки лучше всего с вареньем, сметаной или сгущенкой.
Украинцы в комментариях оценили этот рецепт панкейков:
"Очень легко готовится, и вкусные панкейки. Спасибо)";
"Спасибо за рецепт! Получились вкуснейшие!".
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