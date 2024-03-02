Разнообразные блины, оладьи и панкейки – отличная идея для завтрака, и этот простой рецепт обязательно станет одним из ваших любимых.

Автор кулинарной книги «Твои лучшие рецепты», фудблогерка Татьяна Юшина показала украинцам, как приготовить классические панкейки к завтраку.

"Рецепт очень простой и быстрый. Панкейки получаются вкусные и нежные", – советует кулинар.

Для приготовления панкейков нам понадобятся следующие ингредиенты:

яйцо – 1 шт.

молоко – 220 мл

растительное масло – 1 ст.л.

мука – 190 г

разрыхлитель – 1 ч.л.

сода - 1/3 ч.л.

щепотка соли

сахар – по вкусу

Чтобы приготовить тесто на панкейки, сначала смешиваем в миске все сухие ингредиенты: муку, разрыхлитель, соду, соль и сахар.

Отдельно хорошо смешиваем жидкие ингредиенты: молоко с яйцом и растительным маслом – для этого удобно использовать шейкер. Выливаем жидкую смесь в сухие ингредиенты и быстро перемешиваем. Миску с готовым тестом накрываем и оставляем отдыхать на 10-15 минут.

Печь панкейки следует на сухой разогретой сковороде, не смазывая ее растительным или сливочным маслом. Один панкейк – одна полная столовая ложка теста, просто накладываем его на центр сковороды, дальше оно самое растечется.

"Когда поверхность покроется пузырьками, и они начнут лопаться – перевернуть на другую сторону", – объясняет Татьяна Юшина.

Подавать панкейки лучше всего с вареньем, сметаной или сгущенкой.

Украинцы в комментариях оценили этот рецепт панкейков:

"Очень легко готовится, и вкусные панкейки. Спасибо)";

"Спасибо за рецепт! Получились вкуснейшие!".

Последние новости Украины:

Салат с ананасами, от которого все в восторге – рецепт.

Крабовый салат по-новому – звезда "Мастер Шеф" дала улучшенный рецепт.

Салат "Мимоза", как в ресторане: кулинар раскрыла свои секреты приготовления.