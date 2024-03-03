Очистить мусорное ведро от неприятного запаха очень важно. Не стоит стесняться запаха мусорного ведра, но и не надо с ним жить постоянно.

Как очистить мусорное ведро от неприятного запаха за 5 простых шагов

Несмотря на то, что мытье зловонного мусорного ведра может быть не тем, что вы с нетерпением ждете, хорошая новость состоит в том, что уборка мусорного ведра на самом деле не является тяжелой работой. Просто выполните эти пять простых шагов, и ваше мусорное ведро скоро станет чистым – и без запаха.

Шаг 1. Опустите корзину

Прежде чем убирать мусорный бак, он должен быть полностью пуст. Наденьте резиновые перчатки, вынесите мусор, как обычно, а затем сделайте шаг дальше, убедившись, что очистите остатки еды или мусора, которые могли упасть в самую банку.

Шаг 2: Промойте его

Следующий шаг – промыть банку водой. Если у вас есть простор на открытом воздухе, самый простой способ промыть канистру – использовать садовый шланг на улице. В противном случае вы можете перетащить свой мусорный бак в ванную и сполоснуть его в ванной.

Шаг 3: Распылите и дезодорируйте

После того, как мусорное ведро будет промыто, возьмите моющее средство по своему выбору — вы можете использовать любой дезинфицирующий спрей или универсальное моющее средство — и распылите внутри и снаружи ваши баки. Если вы хотите пройти дополнительную милю, чтобы убедиться, что ваше мусорное ведро пахнет свежестью, вы также можете взять примерно полстакана пищевой соды и посыпать ее внутрь своего ведра, чтобы дезодорировать его. Оставьте чистящее средство и/или дезодорант на 5–10 минут.

Шаг 4. Очистить его

Далее следует самая трудоемкая часть процесса чистки мусорного ведра: очищение ведра. Для этой части можно использовать губку, полотенце из микрофибры или щетку со щетиной – только не забудьте также очистить наружную часть мусорного ведра и его крышку!

Шаг 5: Промойте и высушите

Когда банка будет вымыта до вашего удовольствия, тщательно промойте ее еще раз – с помощью садового шланга или в ванне – а затем высушите бумажными полотенцами или старым полотенцем. Убедитесь, что вы не кладете новый мусорный мешок, пока он полностью не высохнет, чтобы в ведро не попала влага, вызывающая плесень.

Источник: glad

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