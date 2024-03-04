Украинцы, чей средний доход составляет примерно 16 тысяч гривен, могут ожидать пенсии в размере 4 741 грн, если у них 35 лет стажа. Однако эта сумма может изменяться в зависимости от продолжительности рабочего стажа. К примеру, если стаж составляет 31 год, пенсия уменьшается до 4199 грн, а при 40 годах стажа можно ожидать пенсию в размере 5418 грн.

Подсчеты пенсии основаны на формуле, где заработная плата за последние три года умножается на отношение собственной зарплаты к средней, на стаж в годах и на 1%. Средняя зарплата за последние три года составляет 13 547 грн.

Однако ситуация с пенсиями в Украине ухудшается, поскольку требования к возрасту и стажу растут. В 2024 году для получения пенсии в 60 лет нужно иметь 31 год стажа. Этот срок будет расти, и уже в следующем году требования вырастут на 12 месяцев. Таким образом, только те, кто имеет 35 лет стажа, будут иметь возможность выходить на пенсию вовремя. Другим придется работать до 63 или даже 65 лет. Эта норма была введена в 2017 году для приспособления к демографическим и экономическим вызовам. Однако прогнозы не предусматривали экономических кризисов и войн, которые повлияли на занятость украинцев.

По словам старшей научной сотрудницы Института демографии и социсследований им. Птухи Лидии Ткаченко, ситуацию усложняет отсутствие точных данных о том, сколько людей не смогут ответить требованиям по стажу. Она отмечает необходимость проверять собственный стаж и рассчитывать, сколько времени осталось до выхода на пенсию. Например, в 2025 году для получения пенсии в 60 лет нужно иметь не менее 32 лет стажа. Эта норма будет уменьшаться, если планируется выходить на пенсию в 63 года.

Источник: obozrevatel

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