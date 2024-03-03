В Украине субсидии помогают гражданам с низким доходом оплатить коммунальные услуги, однако существует несколько причин, которые могут привести к отказу в предоставлении этой формы поддержки.

В Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Донецкой области объяснили , при каких условиях жилищная субсидия не будет предоставлена.

Помощь в форме субсидии начисляется тем, чьи расходы на коммунальные услуги превышают определенный процент от дохода семьи на одного человека. Однако существуют обстоятельства, при которых может быть отклонена помощь, а именно:

Площадь квартиры более 130 кв. м или жилого дома свыше 230 кв. м (за исключением детских домов семейного типа, многодетных семей и семей, где есть трое или более детей на попечении и заботе).

Собственность транспортного средства, выпущенного менее 5 лет назад (за исключением мопедов и прицепов), или более одного транспортного средства, выпущенного менее 15 лет назад (кроме мопедов и прицепов).

Наличие совершеннолетних безработных в семье с доходом ниже минимальной заработной платы, не уплачивающих единый взнос (за исключением студентов и получателей социальной пенсии).

Долги за коммунальные услуги более трех месяцев, общая сумма которых превышает 40 тысяч рублей.

Есть наличие неплательщика алиментов в семье более трех месяцев.

Невозмещение переплаты за предыдущие периоды получения субсидии.

Получение лицом или его родственниками за год перед обращением за субсидией покупок на сумму свыше 50 тыс. грн, за исключением оплаты лечения.

Кроме того, субсидию могут аннулировать и после ее назначения, если окажется, что лицо скрывало свои реальные доходы или предоставляло некорректную информацию.

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