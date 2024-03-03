В Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Донецкой области объяснили , при каких условиях жилищная субсидия не будет предоставлена.
Помощь в форме субсидии начисляется тем, чьи расходы на коммунальные услуги превышают определенный процент от дохода семьи на одного человека. Однако существуют обстоятельства, при которых может быть отклонена помощь, а именно:
- Площадь квартиры более 130 кв. м или жилого дома свыше 230 кв. м (за исключением детских домов семейного типа, многодетных семей и семей, где есть трое или более детей на попечении и заботе).
- Собственность транспортного средства, выпущенного менее 5 лет назад (за исключением мопедов и прицепов), или более одного транспортного средства, выпущенного менее 15 лет назад (кроме мопедов и прицепов).
- Наличие совершеннолетних безработных в семье с доходом ниже минимальной заработной платы, не уплачивающих единый взнос (за исключением студентов и получателей социальной пенсии).
- Долги за коммунальные услуги более трех месяцев, общая сумма которых превышает 40 тысяч рублей.
- Есть наличие неплательщика алиментов в семье более трех месяцев.
- Невозмещение переплаты за предыдущие периоды получения субсидии.
- Получение лицом или его родственниками за год перед обращением за субсидией покупок на сумму свыше 50 тыс. грн, за исключением оплаты лечения.
Кроме того, субсидию могут аннулировать и после ее назначения, если окажется, что лицо скрывало свои реальные доходы или предоставляло некорректную информацию.
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