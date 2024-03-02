Председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко в программе "Ранок.LIVE" рассказал об этих изменениях, подчеркнув, что до конца отопительного сезона тарифы останутся неизменными, но после его окончания ожидается повышение стоимости электроэнергии и газа.

Согласно его высказываниям, обсуждение по повышению тарифа на электроэнергию состоялось еще осенью прошлого года, а теперь эта тема снова в повестке дня. Сейчас население платит за электроэнергию по тарифу, значительно ниже рыночной стоимости, поэтому вероятно, что повышение состоится в два этапа. Первый этап ожидается в мае или июне с повышением в среднем до 3,5-4 грн, а второй, скорее всего, состоится осенью.

Кроме того, предполагается рост тарифов на газ, что приведет к увеличению стоимости тепла и горячей воды. Тем не менее, летом, когда отопление прекращается, это увеличение не может быть таким ощутимым. Попенко добавил, что цены на газ также рассматривались и могут вырасти на 1-1,5 грн.

Ранее Politeka также писала, что украинцы могут получить дополнительную пенсию. Размер такой дополнительной пенсии отличается от 543 до 4200 гривен и начисляется как надбавка к основной пенсии, которая может быть выплачена по закону "О пенсиях за исключительные заслуги перед Украиной".

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