Украинцы могут получить гранты в размере до 10 тысяч евро для реализации проектов в сфере энергоэффективных решений, информирует официальный сайт "Экоклуба" .

Эти гранты предоставляются представителям органов местного самоуправления, неприбыльных общественных организаций и консорциумов, которые примут участие в новом конкурсе, объявленном "Экоклубом" и "Экодией". Участники проекта смогут не только получить финансирование для реализации инициатив по "зеленой" энергетики, но и повысить свою экспертизу в этой области и получить менторскую поддержку от представителей ОО "Экоклуб".

Заявки на участие в конкурсе могут подавать лица, занимающиеся разработкой решений и организацией мероприятий в области "зеленой" энергетики, продвижением и внедрением возобновляемых источников энергии, борьбой с климатическими изменениями и укреплением сотрудничества между органами местного самоуправления и общественностью. Критерии отбора заявок включают в себя четкость содержания предложенных действий, определение условий успешной реализации проекта, опыт управления подобными инициативами, привлечение к внедрению изменений, а также финансовую эффективность.

Регистрация для участия в конкурсе продлится до 15 мая 2024 года. Общественные организации должны добавить в свои заявки копии устава и справки о неприбыльности. Заявки вместе с необходимыми документами следует посылать по электронному адресу office@ecoclubrivne.org с пометкой "Грантовый конкурс" в теме письма.

Максимальный объем финансирования составляет 10 000 евро в эквиваленте гривен. Результаты отбора будут обнародоваться ежемесячно на сайте "Экоклуба" до завершения конкурсного периода.

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