"ПриватБанк" информировал одну из своих клиенток о прекращении деловых отношений с ней. Со своей стороны клиентка " ПриватБанк" уверяет, что не нарушала никаких правил: все средства она тратила исключительно в пределах Украины, а на свой счет получала социальные выплаты, заработную плату как учительница и государственную помощь в связи со смертью ее мужа, который был военнослужащим ВСУ.

Об этом говорится в жалобе клиентки, опубликованной на специализированном форуме Минфина.

Несмотря на традиционный подход ответа на жалобы от банковских представителей "ПриватБанк", на жалобу, поданную еще 29 февраля, до сих пор не был получен ответ.

Женщина, обратившаяся с жалобой, рассказала, что все средства, которые поступали на ее счет в "ПриватБанк", были получены из известных источников и использовались исключительно для личных нужд. Она также объяснила, что является вдовой военнослужащего и матерью ребенка с инвалидностью, а сама работает учителем. Женщина отметила, что все ее финансовые операции были полностью законными, и она готова предоставить все необходимые документы для подтверждения этого.

Решение о закрытии счета "ПриватБанк" обычно принимает исходя из результатов начального финансового мониторинга. Это может произойти, например, в случае обнаружения подозрительных операций или значительных финансовых переводов.

ПриватБанк использует различные методы для проверки своих клиентов. Они анализируют публично доступную информацию о клиентах, которую можно получить из открытых данных и других источников, таких как система YouControl.

Также ПриватБанк может потребовать от клиентов документального подтверждения источников происхождения средств для проверки законности транзакций. Эти проверки обычно проводятся как на этапе заключения договора, так и в течение всего периода обслуживания клиента в банке.

Финансовый мониторинг особенно внимательно следит за так называемыми подозрительными транзакциями, для которых размер суммы не является определяющим. Если учреждение, проводящее первичный финансовый мониторинг, имеет основания подозревать, что финансовая операция может быть связана с незаконной деятельностью, финансированием терроризма или содействием распространению оружия массового поражения, такие операции подлежат тщательному анализу.

Последние новости Украины:

Напомним, клиент "Приватбанка" раскритиковал работу колл-центра учреждения.

Как Politeka.net сообщала, что "ПриватБанк" лишил пенсионерку заслуженных выплат.

Также Politeka.net писала, что "ПриватБанк" без причин закрыл счета украинца, вспыхнул скандал.