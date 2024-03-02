Если вы обычный повар, вам нужно раз в месяц чистить все части вашей кухонной вытяжки, включая ее, внешнюю часть, отверстие вентиляции и решетки.

Хорошая новость заключается в том, что легко очистить кухонную вытяжку , если вы устанавливаете регулярную очистку и выполняете полезные шаги, которые написаны ниже.

Ваша кухонная вытяжка имеет сиденья в первом ряду для брызг и грязи – она расположена прямо над варочной поверхностью и часто попадает на конец брызг из кастрюль и сковородок, что приводит к накоплению жира и других липких загрязнений. Впоследствии остатки пищи могут просто слепиться на внутреннее вентиляционное отверстие и наружную поверхность вытяжки, и их будет сложно удалить.

Почему важно очистить вытяжку и вентиляционное отверстие

Вентиляционное отверстие вашей кухонной вытяжки выполняет важную цель, говорит Рон Шимек, президент компании Neighbourly Mr. Appliance, а именно – удалять избыток тепла и влаги из вашей кухни для отличного комфорта и контроля температуры. "Чтобы поддерживать систему фильтрации вашей кухни в идеальном состоянии, периодически очищайте вентиляционную крышку", - отмечает он, добавляя, что мытье внутренних частей устройства, таких как лопасти вентилятора и фильтр, является необходимой частью процесса.

Как правильно очистить вытяжку и вентиляцию

1. Отсоедините устройство от сети и снимите решетки и фильтры.

Чтобы начать, отсоедините устройство от сети или выключите автоматический выключатель, питающий вентиляционное отверстие. "Потом снимите жировой и угольный фильтры", - говорит Шимек. «Оттуда вы должны иметь возможность добраться до лопастей вентилятора и очистить их влажной тканью или губкой и обезжиривателем».

2. Протрите внешнюю часть вытяжки

Внешняя часть вашей вентиляционной вытяжки также ощущает много действия от дыма и запахов приготовления пищи до грязи с варочной поверхности. К сожалению, именно здесь вы, скорее всего, заметите накопления и пятна. "На вытяжке часто остаются слои жира или грязи после приготовления всех этих замечательных семейных обедов", - говорит Кристин Трефетен, постоянный специалист по домашнему хозяйству.

Чтобы очистить наружную поверхность, Trefethen предлагает использовать мягкую смесь мыла и воды, которая должна помочь в процессе обезжиривания. "Просто наполните бутылку с пульверизатором теплой водой и несколькими каплями мыльного средства", - говорит она. «Всегда используйте полотенце из микрофибры, чтобы получить лучшие результаты из нержавеющей стали. Круговые движения могут оставить потертости на поверхности». А если только мыло и вода не очистят ваш ассортимент? Трефетхен предлагает сделать так, чтобы сделать сам с пастой из уксуса и пищевой соды.

3. Замочите решетки и фильтры

Не забудьте замочить решетки. «При чистке вытяжек также подумайте о нижней части – часто эти дополнительные устройства имеют решетки со встроенными фильтрами, большинство из которых изготовлены из нержавеющей стали», – говорит Трефетхен. «Удалить их очень просто, как и замочить их в теплой мыльной воде, чтобы очистить любые каналы. Промойте их и поместите обратно».

4. Очистите фильтры, если необходимо

Иногда ваши решетки и фильтры нуждаются не только в замачивании в пене. Для упорных пятен попробуйте антипригарную щетку для чистки сковороды с мягкой щетиной, но осторожно чистите и помните о материале, который может не выдержать абразивных очистителей или такого уровня смазки для локтей. В таких случаях используйте более мягкое чистящее средство (например, средство для мытья посуды с обезжиривателем) и мягкую ткань — и никогда не используйте абразивные губки или скрабы для таких материалов, как нержавеющая сталь или дерево.

Источник: marthastewart

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