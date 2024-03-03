Узнайте, что готовит вам ежедневное чтение карт Таро вашего знака зодиака на 3 марта.

Чтение карт Таро для всех знаков зодиака на 3 марта уже готов!

Здесь вы найдете ежедневное чтение карт Таро для всех знаков зодиака с прогнозом на 3 марта.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Карта Таро: Пятерка Жезлов.

Есть несколько способов подойти к ситуациям, которые выходят из-под контроля и вы не можете ими эффективно управлять.

Вы можете оставить проблему, уйти или обратиться за помощью.

Не думайте, что это безвыходная ситуация. Взвесьте свои варианты и попробуйте несколько, чтобы увидеть, что работает лучше всего.

Тогда, по крайней мере, вы сможете сказать, что действительно попробовали все, что могли.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Карта Таро: Десятка Кубков.

Иногда в семьях бардак, но помимо всего этого хаоса есть много любви.

Большинство людей празднуют и благодарны за хорошие времена со своими семьями, но вы также увидите, насколько все близки в трудные времена. слишком.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Карта Таро: Туз Мечей.

Постарайтесь в это время не брать на себя слишком много дел. В сутках не так много часов, и если у вас есть новый проект, который вы хотите по-настоящему усовершенствовать, сделайте это приоритетом.

Существует так много идей, которые вы сочтете хорошими, но вы не узнаете, были ли вы правы, если отвлечетесь, делая слишком много одновременно.

Рак (21 июня – 22 июля)

Карта Таро: Двойка Мечей.

Не каждый выбор, который вам нужно сделать, будет для вас легким.

Бывают моменты, когда вам нужно дать себе время подумать и по-настоящему поразмыслить о том, что вам нужно в жизни.

Возможно, вы используете старый образ мышления, когда дело доходит до решения этой задачи. Немного больше исследований и времени могут иметь большое значение.

Лев (23 июля – 22 августа)

Карта Таро: Паж Кубков

Как только вы попадаете в поток вещей, удивительно, насколько хорошо все это сочетается друг с другом.

Вы увидите, что ваша работа строится на фундаменте, который вы сами для себя заложили.

Возможно, вам не придется делать слишком многого, и это будет сделано. Не забудьте полюбоваться готовым продуктом!

Дева (23 августа – 22 сентября)

Карта Таро: Иерофант

Традиции имеют свое место во времени, но есть и другие способы делать что-то. вам не обязательно делать что-то так же, как это делали ваши родители.

Вы и ваш партнер уникальны, поэтому ваша семья будет отражать ваше мировоззрение.

Пусть ваша личная жизнь будет оригинальной. Тот факт, что это сработало для ваших родителей, не всегда означает, что это сработает и в вашей ситуации.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Карта Таро: Суд, перевернутое положение.

Иногда ваши идеи и мысли точны, но не менее важно признать свою неправоту.

Возможно, вы ошиблись в своей догадке и зашли слишком далеко.

У вас может возникнуть ощущение, что вы поняли это слишком поздно и не можете переломить ситуацию, но даже искреннее извинение может оказаться большой помощью.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Карта Таро: Умеренность.

Пока не отказывайтесь от молитвы. Даже если вы не верите в бога, вы пережили моменты с божественной энергией, поэтому пригласите эту жизненную силу участвовать в вашей жизни еще раз.

Вам не нужно притворяться пассивным наблюдателем. Вместо этого работайте с тем, что, как вы видите, происходит в вашей жизни, а не против этого.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Карта Таро: Шестерка Жезлов.

У вас все выглядит так просто, когда вы делаете что-то на работе и добиваетесь успеха.

Но люди могут не осознавать, что вы потратили бесчисленные часы на обучение, изучение и совершенствование своего мастерства.

Они могут хвалить ваши усилия, думая, что вы одаренный гений, и это действительно так, но дайте им знать, что вы тоже прошли через борьбу, чтобы добиться того, что вы сейчас имеете.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Карта Таро: Шестерка Мечей.

Тебе пришлось повзрослеть быстрее других, но места для взросления на новом уровне всегда больше.

На этой неделе вы возьмете на себя дополнительные обязанности.

Вы можете чувствовать борьбу и даже устать, но вскоре вы будете работать на более высоком уровне, чем когда-либо прежде.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Карта Таро: Туз Мечей.

Оставьте проблему в покое. Когда вы слишком много внимания уделяете этому, это все, что вы когда-либо видели. Пусть ваши глаза и внимание обратятся к другим вещам.

Отойдите от этой ситуации, даже если это всего на пять минут. Выйдите на улицу.

Наблюдайте за полетом птицы. Насладитесь чашечкой чая. Сделайте мысленный перерыв, чтобы иметь ясность, когда вернетесь.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Карта Таро: Семерка Пентаклей.

Пауза. Посмотрите на все, чего вы достигли. Вы проделали потрясающую работу для себя и для других.

Есть так много вещей, которых не было бы, если бы не ваш вклад и присутствие. Не пренебрегайте своим превосходством. Отпразднуйте это!

Источник: yourtango.

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