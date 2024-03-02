Лишь несколько новых ингредиентов подарит всему известному салату из крабовых палочек новый вкус.

Крабовые палочки – это универсальный доступный продукт, который может быть вкусным дополнением к разным блюдам.

Из крабовых палочек получаются вкусные и легкие закуски.

Крабовые палочки жарят в кляре, их добавляют в горячие бутерброды, начинку к рулетам из лаваша.

Однако чаще всего крабовые палочки можно встретить в салатах. Для приготовления классического крабового салата требуются, кроме палочек, также свежий огурец, консервированная кукуруза, вареное куриное яйцо, зеленый лук. Заправляется салат майонезом.

Крабовый салат.

Многие также любят крабовый салат с рисом или пекинской капустой. Впрочем, у этого салата уже появилось множество вариантов. Его готовят с сыром, болгарским перцем, маринованными огурцами, курицей и свежими помидорами.

Еще одной интересной идеей приготовления крабового салата поделилась фудблогер и автор страницы Cook julija simonchuk.

Это салат с крабовыми палочками, ананасами и копченой колбасой.

«Сегодня готовила этот салат, вкусный, неприхотливый в приготовлении. Сохраняйте себе и готовьте к праздникам», - отмечала блоггер, рассказывая об этом рецепте.

Крабовый салат.

Итак, понадобятся следующие ингредиенты: крабовые палочки – 180 г; ананасы консервированные – 150-200 г; сыр твердый – 100 г; колбаса копченая – 150 г; яйца вареные – 2 шт; чеснок – 1-2 зуб.; соль, перец – по вкусу; майонез – по вкусу.

Ход приготовления крабового салата следующий: нарезаем копченую колбасу соломкой, а крабовые палочки, как захочется.

Ананасы нарезаем тоже на небольшие кусочки. Яйца чистим и режем большими кусками. Сыр натираем на крупную терку или режем кубиками. Соединяем все ингредиенты, добавляем чеснок, соль и перец, а также майонез. Перемешиваем, при желании украшаем зеленью и можно подавать на стол.

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