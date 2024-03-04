Отметим, что омлет это отличный вариант для завтрака, ведь это блюдо – отличный источник белка, который помогает в насыщении и поддержании мышц.
Благодаря белкам и жирам в яйцах, омлет надолго наполняет энергией. Яйца содержат различные полезные витамины и минералы, такие как витамин В12, витамин Д, железо и селен.
Кроме того, омлет готовится очень быстро и просто, а благодаря разным начинкам его можно наполнять новыми вкусами.
Так, фудблогер и автор кулинарного канала Vika Marchenko поделилась еще одной интересной идеей на завтрак. В его основе тоже омлет, но не обычный, а с овсянкой.
Так, для приготовления такого омлета понадобятся яйцо 1 шт., овсянка 4 ст.л., молоко 5 ст.л., соль.
Как сделать омлет еще вкуснее
Для начинки фудблогер предлагает взять крем-сыр с зеленью, микс салата, лосось слабосоленый, авокадо, кунжут, тертый пармезан.
Приготовление такого завтрака очень простое.
Готовя омлет, соединяем яйцо, овсянку и молоко. Добавляем соль и перемешиваем.
Как сделать омлет еще вкуснее
Обжариваем омлет с овсянкой на сковороде под крышкой с двух сторон до золотистого цвета.
Выкладываем омлет на тарелку, смазываем крем-сыром, выкладываем зелень, лосось и авокадо, посыпаем кунжутом и тертым сыром.
Эти ингредиенты можно заменить на любые другие по вашему вкусу.
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