Благодаря этому рецепту такое простое и популярное блюдо, как омлет станет еще вкуснее и полезнее.

Отметим, что омлет это отличный вариант для завтрака, ведь это блюдо – отличный источник белка, который помогает в насыщении и поддержании мышц.

Благодаря белкам и жирам в яйцах, омлет надолго наполняет энергией. Яйца содержат различные полезные витамины и минералы, такие как витамин В12, витамин Д, железо и селен.

Кроме того, омлет готовится очень быстро и просто, а благодаря разным начинкам его можно наполнять новыми вкусами.

Так, фудблогер и автор кулинарного канала Vika Marchenko поделилась еще одной интересной идеей на завтрак. В его основе тоже омлет, но не обычный, а с овсянкой.

Так, для приготовления такого омлета понадобятся яйцо 1 шт., овсянка 4 ст.л., молоко 5 ст.л., соль.

Как сделать омлет еще вкуснее

Для начинки фудблогер предлагает взять крем-сыр с зеленью, микс салата, лосось слабосоленый, авокадо, кунжут, тертый пармезан.

Приготовление такого завтрака очень простое.

Готовя омлет, соединяем яйцо, овсянку и молоко. Добавляем соль и перемешиваем.

Как сделать омлет еще вкуснее

Обжариваем омлет с овсянкой на сковороде под крышкой с двух сторон до золотистого цвета.

Выкладываем омлет на тарелку, смазываем крем-сыром, выкладываем зелень, лосось и авокадо, посыпаем кунжутом и тертым сыром.

Эти ингредиенты можно заменить на любые другие по вашему вкусу.

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