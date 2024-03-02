Именно от завтрака и правильного начала дня будет зависеть, как человек себя будет чувствовать. Правильный завтрак должен содержать все необходимые микроэлементы: углеводы, белки, жиры и достаточное количество витаминов и микроэлементов.
Одним из рецептов такого завтрака и поделилась фудблогер и автор страницы с рецептами «Vika Marchenko».
И это завтрак из лаваша с начинкой.
Для его приготовления понадобятся следующие ингредиенты: круглый лаваш или тортилья, крем сыр, авокадо, лосось слабосоленый, яйцо 1 шт., твердый сыр.
Ход приготовления очень простой и быстрый. лаваш смазать крем сыром и сделать надрез.
Раскладываем на лаваш авокадо и лосось. Яйцо быстро обжариваем и тоже выкладываем на лаваш.
Также добавляем сыр.
Складываем лаваш и обжариваем на сухой сковороде до золотистого цвета с двух сторон.
Отметим, что авокадо на завтрак - это действительно очень полезно. Ведь авокадо хороший источник витаминов В5, Е, К и калия, а также в составе лютеин, бета-каротин и жирные кислоты омега-3.
С лососем, яйцом и сыром авокадо действительно будет очень вкусно.
Самое известное блюдо из авокадо – мексиканский соус гуакамоле.
Авокадо используется также для приготовления салатов, роллов, соусов и вкусных и легких намазок на бутерброды. Пюре из авокадо – это вкуснейший источник хороших жиров и не содержит холестерина.
А авокадо просто разрезанный пополам и приправленный по вкусу тоже станет вкусным дополнением к любому блюду.
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