Звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова поделилась рецептом приготовления домашних картофельных чипсов с несколькими ингредиентами, главное правильно подготовить все для запекания.

Ингредиенты:

Картофель - 4-5 штук

Маринад:

Растительное масло - 2 столовые ложки

Паприка - 0,5 чайной ложки

Сушеный чеснок - 0,5 чайной ложки

Смесь перцев - 1/3 чайной ложки

Соль - 1 чайная ложка

Табаско (по желанию)

Инструкции:

Нагрейте духовку до 170 градусов, делится "Мастер Шеф" Литвинова.

Тонко нарежьте картофель (лучше использовать мандолину для равномерности).

В миске смешайте растительное масло, паприку, сушеный чеснок, смесь перцев, соль и табаско (если используете).

"Мастер Шеф" Литвинова советует, обмакните каждый картофельный кружок в маринаде, обеспечивая равномерное покрытие.

Выложите чипсы на противень, выстланный пергаментной бумагой, в один слой.

Выпекайте при 170 градусах около 15 минут.

Уменьшите температуру до 100 градусов и подсушите чипсы в течение 40-60 минут, пока они не станут хрустящими, добавляет "Мастер Шеф" Литвинова.

Чипсы можно посыпать дополнительной солью или специями по вкусу перед подачей.

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