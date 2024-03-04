Звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова поделилась рецептом приготовления домашних картофельных чипсов с несколькими ингредиентами, главное правильно подготовить все для запекания.
Ингредиенты:
- Картофель - 4-5 штук
Маринад:
- Растительное масло - 2 столовые ложки
- Паприка - 0,5 чайной ложки
- Сушеный чеснок - 0,5 чайной ложки
- Смесь перцев - 1/3 чайной ложки
- Соль - 1 чайная ложка
- Табаско (по желанию)
Инструкции:
Нагрейте духовку до 170 градусов, делится "Мастер Шеф" Литвинова.
Тонко нарежьте картофель (лучше использовать мандолину для равномерности).
В миске смешайте растительное масло, паприку, сушеный чеснок, смесь перцев, соль и табаско (если используете).
"Мастер Шеф" Литвинова советует, обмакните каждый картофельный кружок в маринаде, обеспечивая равномерное покрытие.
Выложите чипсы на противень, выстланный пергаментной бумагой, в один слой.
Выпекайте при 170 градусах около 15 минут.
Уменьшите температуру до 100 градусов и подсушите чипсы в течение 40-60 минут, пока они не станут хрустящими, добавляет "Мастер Шеф" Литвинова.
Чипсы можно посыпать дополнительной солью или специями по вкусу перед подачей.
Последние новости Украины:
Напомним, звезда "Мастер Шеф" Литвинова дала простой рецепт домашних запеченных роллов.
Как сообщала Politeka, звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова дала рецепт быстрой и безопасной домашней шаурмы.
Также Politeka писала, что Татьяна Литвинова показала, как приготовить настоящую украинскую чесночную колбасу.