К сожалению, известковый налет имеет плохие планы на вашу раковину и может стать настоящей проблемой, если вы живете в регионе с жесткой водой.

Удалить известковый налет на раковине можно просто и стремительно, если знать некие мекреты.

Читайте дальше, чтобы узнать, как удалить известковый налет на раковине и предотвратить дальнейшее накопление с помощью наших шести простых методов.

Как удалить известковый налет на раковине

Удаление известкового налета на вашей раковине может быть сложной задачей, особенно если она накапливалась со временем.

Независимо от того, насколько сильно вы скрабуете, вещество вряд ли сдвинется с места, если вы не используете правильное чистящее средство. Итак, какое моющее средство вы должны использовать для вашей раковины?

Мы нашли шесть эффективных и практичных вариантов удаления затвердевшего известкового налета на раковинах:

Белый уксус

Белый уксус является удивительным природным очистителем. Он содержит высокий уровень уксусной кислоты, которая может легко расщепить минералы, образующие меловой налет.

Существует два способа использования уксуса для удаления известкового налета, и способ, который нужно использовать, будет отличаться в зависимости от уровня накопления.

Для тонких слоев требуется:

Смешайте одну часть воды с одной частью белого уксуса Либо распылите чистящее средство на известковый налет, либо нанесите его чистой тканью Вытрите известковый налет тряпкой, а затем промойте раковину водой

Для более толстых пятен лучше:

Смешайте одну часть воды и одну часть белого уксуса Либо смочите ткань очистителем и положите ее на пораженный участок, либо наполните пакет с сэндвичем очистителем и закрепите его на носике крана резинкой для волос Оставьте чистящее средство в течение 30 минут, прежде чем вынуть ткань или пакет для сэндвичей. Очистите известковый налет, затем смойте остатки водой

Предостережение: белый уксус может повредить металл из-за высокой кислотности. Прежде чем использовать этот метод, проверьте, из каких материалов сделана ваша раковина и наносите его только на соответствующие поверхности.

Источник: inthewash

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