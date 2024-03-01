Это новая версия популярного и любимого многими крабового салата, для которого нужно еще меньше ингредиентов, чем обычно.

При этом вкус у крабового салата останется изумительным – нежным и легким.

Для приготовления этого салата с крабовыми палочками не нужны ни кукуруза, ни свежий огурец, ни вареные яйца. То есть, те ингредиенты, которые обычно присутствуют в классическом крабовом салате.

И называется этот салат иначе, не крабовый, а «Красное море».

Итак, для его приготовления необходимы такие ингредиенты: помидоры среднего размера – 4 шт, болгарский перец – 1 шт, крабовые палочки, твердый сыр – 100 гр, йогурт или майонез для заправки, соль и перец по вкусу.

Сыр необходимо натереть на крупной терке, а из помидоров убрать влажную часть – иначе блюдо потечет. Перец, помидоры крабовые палочки нарезать соломкой. Посолите, поперчите, заправьте майонезом или сметаной, и салат можно подавать к столу!

При желании, в такой салат можно также добавить немного чеснока.

«Мой любимый салат»,

«Всегда его готовлю на праздничный стол»,

«Новый вариант с крабовыми палочками, беру на заметку»,

«Супер-салат! Очень быстро делается и очень вкусный! Будем тоже на все праздники готовить!»,

«Какой интересный рецепт. И никаких яиц и кукурузы», - комментурют этот рецепт салата с крабовыми палочки пользователи соцсетей.

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