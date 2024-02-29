Клиентка "ПриватБанк" рассказала, что в один день без ее ведома банк увеличил кредитный лимит до 120 000 грн.

Клиенты "ПриватБанка" начали делиться своими сетованиями. Недавно одна из пользователей услуг "ПриватБанка" разместила на сайте Минфин жалобу, связанную с увеличением кредитного лимита. Это было сделано без пояснений и предупреждений. От "ПриватБанка" поступили разъяснения относительно этой ситуации.

Клиентка "ПриватБанк" рассказала, что в один день банк без ее ведома банк увеличил кредитный лимит до 120 000 грн. По просьбе снизить проценты "ПриватБанк" сказал, что только суд может их заставить это сделать.

"ПриватБанк" украл средства и сказал, что то какие-то мошенники, то не они. Я, чтобы не платить те нереально огромные проценты, беру кредит в другом банке, под 1,8% ежемесячных, а не под 3,5%, да погасила этот горе-кредит. Остался долг 17 000 грн. Так эти воры начислили мне на задолженность 17 000 грн.", - рассказала клиентка "ПриватБанк".

В "ПриватБанке" объяснили, что если факт мошенничества будет подтвержден — банк может пересмотреть проценты, начисленные на задолженность.

Расчет процентов по карте производится за каждый календарный день использования кредитных средств по формуле: сумма задолженности * количество дней использования средств * 3,5% * 12 / 365

где:

365 – постоянная величина (количество дней в году);

3,5% – постоянная величина (ежемесячная процентная ставка согласно тарифам);

12 – постоянная величина (количество месяцев в году).

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