Цены на популярный овощ в Украине выросли почти на 50 гривен за последние несколько месяцев, что стало самым большим подорожанием этого продукта за этот период, информирует Минфин.

Перед началом весны в крупных украинских супермаркетах заметно повысились цены на некоторые товары, включая один из любимых овощей – болгарский перец. Цены на него продолжают активно расти за последние месяцы. Отмечается, что цены меняются каждый месяц, начиная с октября прошлого года.

На сегодняшний день средняя цена на килограмм болгарского перца составляет 219,20 гривен. Это отлично от 170,25 гривен, которые он стоил в конце января. Цены на этот овощ резко подскочили в октябре прошлого года на 7 гривен, а с апреля по октябрь указанного года они постоянно падали.

Следует отметить, что с апреля по сентябрь цены снижались с 238,84 грн за килограмм до 121,96 грн. Разница между максимальной и минимальной ценой составила 116,88 грн.

Ранее Politeka также писала о ценах на какао-бобы. Отмечается, что на 26 февраля цены на фьючерсы для какао выросли на 4,6%, демонстрируя самый высокий скачок за неделю со времен 1999 года. Эксперты объясняют, что причиной этого являются осуха и эпидемии заболеваний в ведущих странах-производителях Западной Африки.

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