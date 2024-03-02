В Украине уже не один год пытаются декоммунизировать 8 марта – этот праздник связывают с Советским Союзом.

Определенная часть депутатов Верховной Рады Украины 14 февраля 2023 предложила внести в Кодекс законов о труде Украины определенные изменения, касающиеся украинских праздников.

Речь шла об отмене, в частности, праздников 8 Марта, 1 и 9 мая.

Законопроект №9009 был зарегистрирован в Раде, но до сих пор находится на проработке в комитете.

Во время военного положения в Украине дополнительного выходного дня на 8 Марта не будет.

Однако в мирное время Международный женский день всегда был выходным.

На 8 марта, как правило, устраивали разнообразные концерты и праздничные мероприятия.

В учебных заведениях поздравляли девушек с праздником и дарили букеты первых весенних цветов, такие как мимозы, тюльпаны.

В комментариях украинцы отреагировали на вероятную отмену 8 марта:

"8 марта, это не советщина!!! Это МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ!!! Боже, дай людям ума",

"Выходного не будет, потому что военное положение. Так же, как и на Новый год. Чтобы что",

"Это не праздник СССР!!! Это международный праздник!! Совсем ничего не понимаете?",

"Если бы смысл праздника в свое время не исказили, превратив его со Дня борьбы за права женщин в "праздник весны и красоты", то сейчас бы вокруг него было гораздо меньше недоразумений".

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