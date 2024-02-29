Салат с крабовыми палочками уже давно пользуется такой же популярностью и любовью, как Оливье и Селедка под шубой. Ведь готовится он очень просто и быстро, а состоит из продуктов, которые есть в любом магазине.
Но с крабовыми палочками вкусными получаются не только салаты, но и закуски. Ими можно порадовать как родных, так и гостей. Они сделают праздничный стол более совершенным, а меню разнообразным.
Этим рецептом закуски Бутерброды с крабовыми палочками и помидорами поделилась автор кулинарной страницы и фудблогер Юлия.
Нужны следующие ингредиенты: белый хлеб или багет, крабовые палочки – 250 г, помидор – 1-2 шт, чеснок – 2-3 зубч., майонез, соль и перец.
Закуска с крабовыми палочками.
Багет необходимо подсушить на сковороде – сухой или с каплей растительного масла.
Крабовые палочки мелко нарезаем, а из помидора вынуть влажную часть и тоже порезать.
Соединяем помидоры и крабовые палочки, добавляем чеснок и майонез. Добавляем соль и перец и выкладываем на поджаренный хлебчик.
Вот и все, закуска с крабовыми палочками готова!
Подписчики фудблогера признались, что этот рецепт вкусной закуски им очень понравился.
«Бутерброды королевские!»,
«Очень аппетитно!»,
«Я бы внес это в топ моих любимых блюд»,
«Вкуснятина!»,
«Шедеврально, здесь сложилось все» .
Отметим, выбирая крабовые палочки в супермаркете, обратите внимание на температуру хранения. Крабовые палочки должны храниться при t от 0 до +5°C. Если температура выше – есть риск приобрести испорченный продукт.
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