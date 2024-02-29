Такая простая, но вкуснейшая закуска с крабовыми палочками очень понравится и родным, и гостям.

Салат с крабовыми палочками уже давно пользуется такой же популярностью и любовью, как Оливье и Селедка под шубой. Ведь готовится он очень просто и быстро, а состоит из продуктов, которые есть в любом магазине.

Но с крабовыми палочками вкусными получаются не только салаты, но и закуски. Ими можно порадовать как родных, так и гостей. Они сделают праздничный стол более совершенным, а меню разнообразным.

Этим рецептом закуски Бутерброды с крабовыми палочками и помидорами поделилась автор кулинарной страницы и фудблогер Юлия.

Нужны следующие ингредиенты: белый хлеб или багет, крабовые палочки – 250 г, помидор – 1-2 шт, чеснок – 2-3 зубч., майонез, соль и перец.

Закуска с крабовыми палочками.

Багет необходимо подсушить на сковороде – сухой или с каплей растительного масла.

Крабовые палочки мелко нарезаем, а из помидора вынуть влажную часть и тоже порезать.

Соединяем помидоры и крабовые палочки, добавляем чеснок и майонез. Добавляем соль и перец и выкладываем на поджаренный хлебчик.

Вот и все, закуска с крабовыми палочками готова!

Подписчики фудблогера признались, что этот рецепт вкусной закуски им очень понравился.

«Бутерброды королевские!»,

«Очень аппетитно!»,

«Я бы внес это в топ моих любимых блюд»,

«Вкуснятина!»,

«Шедеврально, здесь сложилось все» .

Отметим, выбирая крабовые палочки в супермаркете, обратите внимание на температуру хранения. Крабовые палочки должны храниться при t от 0 до +5°C. Если температура выше – есть риск приобрести испорченный продукт.

Последние новости Украины:

Что добавить в крабовый салат, чтобы он стал еще вкуснее.

Невероятная закуска из крабовых палочек: победитель "Мастер Шеф" дал оригинальный рецепт.

Вкусный крабовый салат, который подают в кафе: кулинар раскрыл секреты рецепта.