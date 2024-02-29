Такой салат из пекинской капусты готовится невероятно быстро и просто, а на столе смотрится очень аппетитно.
Подавать его можно как в обычный день, так и на праздник.
Он отлично дополнит любое меню и блюда.
Салат из пекинской капусты.
Итак, для приготовления этого салата из пекинской капусты понадобятся пекинская капуста, листья салата – 200 г, отварные куриные яйца – 2 шт, консервированный тунец, помидоры чери, половинка лука, специи и кунжут.
Для того чтобы салат имел еще более роскошный вид, можно использовать перепелиные яйца и фиолетовый лук.
Пекинскую капусту необходимо нашинковать, но не измельчать, а листья салата порвать. Выкладываем на тарелку, добавляем разрезанные пополам помидоры Чери.
Также в тарелку выкладываем тунец и лук, порезанный очень тоненько. Заправляем салат маслом из тунца. Сверху на салат выкладываем разрезанные на четвертинки куриные яйца. Если это перепелиная – разрезаем пополам.
Посыпаем специями и кунжутом. Вот и все, можно подавать на стол!
Салат из пекинской капусты.
По желанию, для этого салата из пекинской капусты можно быстро приготовить горчичный соус.
Для этого требуются горчица, уксус, оливковое масло, соль и перец. Все ингредиенты перемешиваем и добавляем в салат.
Также в салатах из пекинской капусты хорошо смакуют сухарики, которые можно сделать в духовке или на хорошо разогретой сковороде.
«Мой любимый салат»,
«Очень люблю сочетание пекинской капусты с тунцем»,
«Люблю в такой салат еще добавить зелень. А вместо тунца кладу куриное филе» , - комментируют пользователи соцсетей этот рецепт салата из пекинской капусты.
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