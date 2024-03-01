Блинчики по этому рецепту получатся не только вкусными, нежными и пышными, но и очень красивыми – с ажурным узором.

Популярная кулинарная блогерка, автор книги «Твои лучшие рецепты» Татьяна Юшина предложила украинцам необычный рецепт блинов – на дрожжах.

Чтобы приготовить сдобные блины, сначала нужно сделать опару. Для этого нам понадобятся следующие ингредиенты:

мука – 375 г

сахар – 1 ч.л.

дрожжи – 20 г свежих или 7 г сухих

молоко - 375 г

Для теста на блины кулинар берет:

опара

мука – 75 г

соль – 1 ч.л.

яйца – 6 шт.

сахар – 30 г

сливочное масло – 70 г в тесто + для смазывания блинов

молоко - 275 г

Молоко подогреваем до 30 градусов, добавляем к нему дрожжи, сахар и перемешиваем. Затем добавляем муку, быстро перемешиваем, накрываем чистым полотенцем и оставляем подходить в теплом месте (примерно на 30-40 минут).

Яйца взбиваем. К опаре добавляем взбитые яйца и остальные ингредиенты: просеянную муку, соль, сахар, растопленное сливочное масло и молоко. Хорошо все вымешиваем, Татьяна Юшина советует воспользоваться миксером.

Оставляем тесто подходить в теплом месте. Когда оно увеличится вдвое, то перемешиваем его и можем жарить блины.

Жарить такие блины нужно на хорошо разогретой сухой сковороде, не смазывая ее растительным или сливочным маслом, на большом огне с обеих сторон. Осторожно, ведь пекутся они очень быстро.

Каждый готовый блинчик смазываем сливочным маслом. Подавать блины кулинар предлагает и с соленой, и со сладкой начинками: с икрой, вареньем, сметаной, сгущенкой или медом.

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