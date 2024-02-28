Картофельное пюре по этому рецепту получается настолько вкусным и сытным, что его можно есть не как гарнир, а как самостоятельное блюдо.

Фудблогерка, автор кулинарной книги «Твои лучшие рецепты» Татьяна Юшина рассказала, как приготовить чамп – ирландское картофельное пюре.

"Обычная пюрешка – это так банально, правда? Я Вас научу делать не банальные, и начнем с этой! Получается очень вкусно, ароматно и красиво! Попробуйте обязательно!", – советует кулинар.

Для приготовления такого картофельного пюре нам понадобятся: ⠀

картофель – 1,2 кг

зеленый лук - пучок

молоко - 350 г

сливочное масло 55-100 г

соль и перец по вкусу

Картофель чистим и отвариваем до готовности в подсоленной воде.

В молоко добавляем мелко нарезанный зеленый лук, ставим на плиту и доводим почти до кипения. После этого снимаем с огня и отставляем, чтобы молоко хорошо пропиталось ароматом зелени.

Отварной картофель разминаем до состояния пюре, добавляя молоко с луком. Также добавляем в пюре сливочное масло (количество определяйте по своему вкусу), соль и перец.

Когда пюре подаем к столу, сразу раскладываем его по тарелкам, в центре делаем углубление и добавляем еще кусочек сливочного масла.

"Искусство правильно есть "чамп", - а это удобнее делать суповой ложкой, чем вилкой, - заключается в том, чтобы постоянно расширять "берега" масляного озера с таким расчетом, чтобы в каждую ложку с пюре попадало немного масла", - пояснила Татьяна Юшина.

Кулинар добавила, что у ирландцев чамп считается не гарниром, а самостоятельным блюдом, ведь такое пюре настолько сытное и вкусное, что к нему не обязательно добавлять мясо или рыбу.

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