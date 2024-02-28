Этот рецепт легкого и быстрого крабового салата понравится многим, а подавать его можно на стол как в обычный день, так и на праздник.

Салат с крабовыми палочками, или просто крабовый, пользуется любовью не зря.

Для его приготовления нужны продукты, которые есть в любом супермаркете, и совсем мало времени.

Кроме того, он не требует кулинарных навыков, ведь ингредиенты необходимо просто измельчить, соединить и заправить.

Если же хочется более изысканного варианта – крабовый салат можно выложить слоями.

Крабовый салат.

Поэтому именно крабовый салат является неисчерпаемым источником вдохновения для хозяек и хозяев, пробующих все новые и новые сочетания вкусов в этом блюде.

Еще одним вариантом крабового салата поделилась фудблогер и автор кулинарной страницы «Cook Julija Simonchuk».

«Салат с крабовыми палочками. Для меня это однозначно один из самых вкусных салатов, которым приходилось смаковать. Готовить обязательно!», – отметила кулинар.

Для приготовления крабового салата по этому рецепту понадобятся следующие ингредиенты: крабовые палочки - 200 г; болгарский перец – 1 шт; помидор – 2 шт; яйца – 2 шт; твердый сыр – 50 г; майонез/йогурт/сметана – 3-4 ст.л; чеснок –1-2 зубчика; зелень – по вкусу; соль – по вкусу.

Крабовый салат.

Крабовые палочки, болгарский перец, помидор и отварные яйца необходимо покрошить соломкой. Сыр натираем на крупной терке, чеснок выдавить, а зелень измельчим.

Ингредиенты совмещаем, заправляем майонезом, сметаной или йогуртом, добавляем соль, перемешиваем и можно подавать на стол!

В комментариях к рецепту подписчики фудблогерки признаются, что этот рецепт крабового салата им очень понравился:

"Этот салатик стал нашим любимым. Спасибо за рецепт»,

«Сегодня приготовила именно по вашему рецепту, заправила йогуртом, очень вкусно получилось, спасибо за рецептик»,

«И у меня один из любимых, то же, только без яиц и зелени».

Отметим, что вкус крабового салата в большой степени залечится от качества крабовых палочек. Выбирая крабовые палочки, обратите внимание на состав продукта – он должен содержать качественные морепродукты, а не искусственные заменители. Крабовые палочки должны иметь равномерную, цельную форму без признаков повреждения или размягчения.

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