Рулет из лаваша с крабовыми палочками – это вкусная и легкая в приготовлении закуска, которую можно приготовить для любого стола.

Ведь рулету с крабовыми палочками из лаваша будут раді и гости, и члены семьи.

Рулет с крабовыми палочками в лаваше не требует никаких кулинарных навыков и термической обработки.

Также требуются очень простые, но одновременно вкусные ингредиенты.

А именно: большой лист армянского лаваша 1 шт, крабовые палочки – 200 г, плавленый сырок – 2 шт, отварные яйца – 2 шт, укроп, чеснок – 2 зубчика, крем-сыр – 3 ст. л, сметана 2 ст. л. и соль.

Обычно эта закуска с крабовыми палочками готовится с добавлением майонеза, но фудблогер и автор кулинарной страницы «recepti_dariko» предлагает приготовить ее без этого ингредиента.

Ход приготовления рулета с крабовыми палочками следующий: сначала необходимо смешать сыр и сметану, нарезать мелко зелень, добавить в сыр. Туда же выдавить чеснок, посолить и перемешать хорошо.

Рецепт рулета с крабовыми палочками

Следующий шаг – плавленые сырки необходимо натереть на мелкой терке, добавить в соус, перемешать.

Яйца отварить, натереть на мелкой терке. Крабовые палочки тоже натереть на мелкой терке.

«Разложенный лист лаваша намазать соусом, посыпать вареными яйцами, затем крабовыми палочками, туго свернуть. Завернуть рулет в пищевую плёнку и положить в холодильник на 3-4 часа, а лучше на ночь. Подавать нарезав кольцами», - рассказала фудблогер о ходе приготовления рулета с крабовыми палочками.

Рецепт рулета с крабовыми палочками.

Фудблогер также подчеркнула, что плавленый сыр можно заменить твердым.

«Но тогда не добавляйте его в соус, а просто посыпьте перед яйцами, но с плавленым получается сочнее. Вкусный и сытный закусочный рулет!», - подчеркнула автор кулинарной страницы.

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