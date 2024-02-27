Форшмак – это знаменитая закуска, которую готовить быстро и просто, но, как и у каждого блюда, у нее есть свои секреты.

Традиционно форшмак делают из сельди и добавляют хлеб, лук, яйца, яблоки и маргарин или сливочное масло.

Это ингредиенты для классического форшмака. Иногда форшмак делают и из рубленого мяса. Но у каждой хозяйки есть свой любимый рецепт форшмака и свои секреты.

Фудблогер и автор страницы с рецептами «Iriska_dimitrova» поделилась своим вкусным вариантом приготовления форшмака.

Потребуются следующие ингредиенты: 300 г филе с/соленой сельди, 2 вареных яйца, 0,5 луковицы, 1 маленькое кислое яблоко, 70г размягченного сливочного масла, соль, перец по вкусу, 0,5-1 ч л сока.

Как приготовить идеальный форшмак |

Шаг первый в приготовлении форшмака – филе сельди мелко рубим ножом.

Следующий шаг – вареные яйца и яблоко натираем на мелкой терке, лук мелко режем ножом. Все ингредиенты перекладываем в миску, добавляем лимонный сок, сливочное масло, соль и перец.

«Хорошо перемешиваем и подаем с подсушенным темным хлебом», – посоветовала фудблогер.

Как приготовить идеальный форшмак.

По словам кулинара, в классическом рецепте форшмак также добавляется небольшое количество размоченного белого хлеба.

Подписчики фудблогера в свою очередь тоже захотели поделиться своими предпочтениями в приготовлении форшмака:

«Форшмак – это любовь! Но я не люблю там яблоко и добавляю одесский рогалик, вымоченный в молоке»,

«Делала так со шпротами, но без яблока. Тоже вкусно»,

«В моей семье была другая версия, попроще. Вареный "в мундире" картофель + лук + сельдь перекручивались в мясорубке, затем добавлялось немного масла. И все, вуаля! Также очень вкусно»,

Как приготовить идеальный форшмак.

«В каждой еврейской семье свой рецепт форшмакка. Единственно, что они точно не добавляют молочные продукты. Даже в холодильнике не лежат такие продукты на одной полке»,

«А если добавить туда 1 пассированную луковичку... будет, ну, очень вкусно»,

«Только так и готовлю. Только яблоко тоже меленько нарезаю, теперь буду тереть. Еще добавляю немного душистого подсолнечного масла».

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