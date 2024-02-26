Черемшу употребляют в сыром виде в салатах, также замораживают, солят или маринуют, тушат. Из черемши готовят приправу к разным блюдам, добавляют в супы и соусы.
Салаты с черемшой очень легкие в приготовлении и невероятно полезные.
Ведь черемша содержит витамины В1, В3, В6, В9, А, С, Е, РР, макро- и микроэлементы: железо, калий, кальций, фтор, сера, марганец, селен, медь, йод, цинк и т.д. Также ниацин, кальций, аллиин, гликозид, фитонциды, лизоцим и эфирное масло.
Один из самых простых рецептов салата с черемшей – это с добавлением яиц.
Салат с черемшей.
Но его можно сделать еще вкуснее.
Этим рецептом весеннего салата с черемшой поделилась автор страницы с рецептами «mam_alama7» .
«Легкий, нежный, вкусный и очень полезный салат с черемшой», – говорит об этом рецепте Татьяна.
Итак, для его приготовления понадобятся 1-2 крупных пучка черемши, 2 средних отварных моркови, 4-5 отварных яйца, 1-2 свежих огурца, 3-5 стеблей зеленого лука, майонез или сметана по вкусу, соль и перец по вкусу.
Салат с черемшой.
Ход приготовления салата с черемшой невероятно простой: все ингредиенты необходимо измельчить и перемешать с майонезом или сметаной.
Напомним, что черемша во многих странах, а также и в Украине находится под охраной и занесена в Красную книгу.
К счастью, черемшу все чаще выращивают как культурное растение на приусадебных участках. Так что ее можно приобрести на рынках.
Последние новости Украины:
Мгновенная закуска из крабовых палочек вместо салата: вкусный и недорогой рецепт.
Салат с пекинской капустой, курицей и пикантным соусом: отличное сочетание в одной тарелке.
Шампиньоны по-корейски, от которых никто не сможет отказаться: вкусные рецепты.