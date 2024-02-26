Черемша это первая весенняя зелень, которая славится своим витаминным составом, а также полезными свойствами, в частности бактерицидными, антибактериальными и антисептическимию

Черемшу употребляют в сыром виде в салатах, также замораживают, солят или маринуют, тушат. Из черемши готовят приправу к разным блюдам, добавляют в супы и соусы.

Салаты с черемшой очень легкие в приготовлении и невероятно полезные.

Ведь черемша содержит витамины В1, В3, В6, В9, А, С, Е, РР, макро- и микроэлементы: железо, калий, кальций, фтор, сера, марганец, селен, медь, йод, цинк и т.д. Также ниацин, кальций, аллиин, гликозид, фитонциды, лизоцим и эфирное масло.

Один из самых простых рецептов салата с черемшей – это с добавлением яиц.

Салат с черемшей.

Но его можно сделать еще вкуснее.

Этим рецептом весеннего салата с черемшой поделилась автор страницы с рецептами «mam_alama7» .

«Легкий, нежный, вкусный и очень полезный салат с черемшой», – говорит об этом рецепте Татьяна.

Итак, для его приготовления понадобятся 1-2 крупных пучка черемши, 2 средних отварных моркови, 4-5 отварных яйца, 1-2 свежих огурца, 3-5 стеблей зеленого лука, майонез или сметана по вкусу, соль и перец по вкусу.

Салат с черемшой.

Ход приготовления салата с черемшой невероятно простой: все ингредиенты необходимо измельчить и перемешать с майонезом или сметаной.

Напомним, что черемша во многих странах, а также и в Украине находится под охраной и занесена в Красную книгу.

К счастью, черемшу все чаще выращивают как культурное растение на приусадебных участках. Так что ее можно приобрести на рынках.

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