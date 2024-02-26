Астрологи составили новый прогноз на неделю 26 февраля - 3 марта, рассказав, кто может рассчитывать на благоприятные события, а кто столкнется с препятствиями.

Календарная зима подходит на этой неделе 26 февраля – 3 марта до завершения.

По словам астролога Марины Скади-Соколовой, с 25 февраля начался период нисходящей Луны, которая продлится до новолуния 10 марта.

Процессы, запущенные в первой половине месяца, медленно, но уверенно набирают обороты.

«Напряженный аспект Марса с Юпитером 26 – 27 февраля дает склонность к слишком энергичному и импульсивному поведению, безрассудству, неосмотрительности и нетерпеливости, что способствует увеличению количества недоброжелателей и врагов», - отметила астролог на своей странице в Инстаграм.

Астролог советует, что в случае возникновения препятствия важно отойти на шаг назад, а не стремиться в раздраженном состоянии во что бы то ни стало достичь желаемого.

28 – 29 февраля соединение Меркурия с Сатурном и Солнцем в Рыбах.

«В эти дни возможно ощущение постоянно возникающих препятствий в выражении и реализации своих желаний», - говорит Марина Скади-Соколова.

Астрологи дали прогноз на неделю 26 февраля – 3 марта.

По словам астролога, аспект особенно сложен для тех, кто стремится жить "в тепличных условиях". Многим дает настороженность и тревожность, беспокойство трудно достижимыми целями.

«Многие люди столкнутся с необходимостью делать выбор между физической, эмоциональной, интеллектуальной и духовной сферами», - предполагает аастролог.

В свою очередь астролог и автор канала Scorpio отмечает, что на этой неделе 26 февраля – 3 марта события в жизни каждого человека будут происходить в зависимости от Натальных планет. Так, кого-то ожидают благоприятные возможности, а кто-то столкнется с препятствиями и неожиданными ситуациями.

«Сейчас активированный знак Рыбы, это Нептун - скрытность, тайны, поэтому многие процессы будут происходить скрыто от посторонних глаз, активируются закулисные игры, лжи и иллюзий будет куча», - предупреждает астрологиня.

Астрологи дали прогноз на неделю 26 февраля – 3 марта.

Также на этой неделе 26 февраля – 3 марта начинается новый цикл Солнце-Сатурн, который принесет кармические события, поставит перед каждым из нас свою задачу.

Астролог призывает в конце недели быть осторожными с финансами и партнерами, а также со здоровьем.

«Особенно это касается тех, кто имеет хронические заболевания и пожилых людей. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги, поскольку на этой неделе напряжены аварийные планеты – Марс и Уран», – подчеркнула актриса канала «Scorpio».

Последние новости Украины:

Гороскоп Таро на 26 февраля для всех Знаков Зодиака: какой будет этот понедельник.

Какие знаки Зодиака предпочитают жить в отношениях, а не в браке: эти люди ценят свою свободу.

Как сообщала Politeka, названы самые заботливые знаки Зодиака: можно обращаться к ним за помощью в трудный день.