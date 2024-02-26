Читання карток Таро для всіх знаків зодіаку 26 лютого, зробіть сьогодні для себе одну маленьку річ.

Нумерологія цього дня пов'язані з енергією числа життєвого шляху 6.

Виховання, і це віщує майбутні події у ці вихідні.

Дізнайтеся, що готує вам щоденне читання карток Таро вашого знаку зодіаку 26 лютого.

Овен (21 березня – 19 квітня)

Карта Таро: Диявол

Іноді спокуса піднімає свою потворну голову, намагаючись змусити вас відмовитися від підтримки, яку ви так старанно заробляли.

Ви можете думати, що не заслуговуєте на те, що маєте на своєму шляху, і вас легко може затягнути назад у пастку, яка називається вашим минулим, але не робіть цього.

Зараз ви знаходитесь на роздоріжжі, і у вас є два шляхи. Один каже йти нагору, інший відвезе вас назад. Вибирайте те, що вам потрібне нове, а не старе.

Телець (20 квітня - 20 травня)

Карта Таро: Колесо Фортуни

Є багато причин піднятися на вершину своєї професії, хоча іноді ви можете поставити питання, чи варто взагалі витрачати на це зусилля.

Є ознаки того, що все вже не так, як раніше, і, можливо, вас долають сумніви. Але саме ваша унікальність допоможе вам досягти вершини.

Не відмовляйтеся від того, що любите, якщо відчуваєте, що воно того варте.

Близнюки (21 травня – 20 червня)

Карта Таро: Лицар Кубків, перевернута.

Очі кохання можуть ігнорувати те, що реально, особливо коли прапор, що розвівається, має червоний колір.

Можливо, ви приймаєте те, чого б не прийняли через свою любов до когось, але якою ціною?

Ви не хочете встановити у своєму житті стандарти любові настільки низькими, що зрештою вас лаятимуть?

Тому замість ігнорувати речі, які вас турбують, перевірте свої відносини. Висловтеся і подивіться, чи це справді тривожний сигнал або проблема, яку можна вирішити.

Рак (21 червня – 22 липня)

Карта Таро: Четвірка Пентаклею.

Кожен хоче відчувати себе в безпеці, коли справа стосується фінансів, але можна переборщити та стати надто ощадливим з неправильних причин. Небагато поблажливості зараз вам не зашкодить.

Якщо вам справді потрібна річ, і вона коштує всього на кілька доларів дорожче, можливо, витратитеся. Щастя того варте.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Карта Таро: Лицар Пентаклей

Коли ви маєте намір щось зробити, щось відбувається. Ви бачите, як розгортаються великі справи. Можливо, зараз ви не бачите всієї повноти свого успіху.

Але це не означає, що вона не прийде. Ви перебуваєте в самому розпалі, але незабаром, коли опинитеся на вершині цього пагорба, ви не тільки побачите все, чого досягли, а й морально будете готові до наступної великої подорожі.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Карта Таро: Десятка Меч.

Ця зрада була такою різкою і раптовою. Публічно ви почуваєтеся приниженим. Ви не думали, що хтось може бути таким жорстоким. Вітер вирвався з твоїх вітрил.

Ти навіть не хочеш більше пробувати. Але перш ніж закрити всі свої соціальні мережі та вимкнути телефон.

Змінюйте адреси, пам'ятайте, що ви самі собою, і ніхто не має права стерти все, чим ви є.

Ці відчуття реальні та важкі, але вони ніколи не позбавлять вас блиску.

Терези (23 вересня – 22 жовтня)

Карта Таро: Шістка Пентаклей, перевернута.

Стара приказка: "Ніщо не дається безкоштовно", може бути причиною того, що ви почуваєтеся незручно, коли друг пропонує щось "хороше".

Коли хтось виходить за межі, ви знаєте, що за цим може бути причина. Особливо якщо відносини нові.

Можливо, вони хочуть чогось більшого, ніж просто дружба, і ви повинні вивчити це, якщо ваша інтуїція підказує вам це.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Карта Таро: П'ятірка Меч, перевернута.

Витріть бруд зі свого взуття, тому що настав час очистити негативну енергію і перейти до зеленіших пасовищ.

Вам потрібно було розібратися в цій проблемі з якоїсь причини, але тепер, коли вона вирішена, настав час стерти все з землі і рухатися вперед.

Стрілець (22 листопада - 21 грудня)

Карта Таро: П'ятірка Пентаклей.

Ви використовували гроші як свого роду бальзам, щоб приховати біль і припинити відчувати, що у вас все гаразд, хоча ви так не думаєте.

Роздрібна терапія залишила у вас відчуття внутрішньої порожнечі та, можливо, навіть викликала почуття провини.

Поверніть те, що можете, а потім пообіцяйте знайти нові способи впоратися зі стресом, який вписується у ваш бюджет.

Козеріг (22 грудня - 19 січня)

Карта Таро: Десятка Пентаклею.

Будьте уважні до спадщини. Коли ви робите щось, що можна передати іншим, ви інвестуєте свій час не лише у своє майбутнє, а й у майбутнє майбутніх поколінь.