Чтение карт Таро для всех знаков зодиака 26 февраля, сделайте сегодня для себя одну маленькую вещь.

Нумерология этого дня связана с энергией числа жизненного пути 6.

Воспитания, и это предвещает грядущие события в эти выходные.

Узнайте, что готовит вам ежедневное чтение карт Таро вашего знака зодиака 26 февраля.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Карта Таро: Дьявол

Иногда искушение поднимает свою уродливую голову, пытаясь заставить вас отказаться от поддержки, которую вы так усердно зарабатывали.

Вы можете думать, что не заслуживаете того, что имеете на своем пути, и вас легко может затянуть обратно в ловушку, называемую вашим прошлым, но не делайте этого.

Сейчас вы находитесь на распутье, и у вас есть два пути. Один говорит идти вверх, другой отвезет вас обратно. Выбирайте то, что вам нужно новое, а не старое.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Карта Таро: Колесо Фортуны

Есть много причин подняться на вершину своей профессии, хотя иногда вы можете задаться вопросом, стоит ли вообще затрачивать на это усилия.

Есть признаки того, что все уже не так, как прежде, и, возможно, вас одолевают сомнения. Но именно ваша уникальность может помочь вам достичь вершины.

Не отказывайтесь от того, что любите, если чувствуете, что оно того стоит.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Карта Таро: Рыцарь Кубков, перевернутая.

Глаза любви могут игнорировать то, что реально, особенно когда развевающийся флаг имеет красный цвет.

Возможно, вы принимаете то, чего не приняли бы из-за своей любви к кому-то, но какой ценой?

Вы не хотите установить в своей жизни стандарты любви настолько низкими, что в конечном итоге вас будут ругать?

Поэтому вместо того, чтобы игнорировать вещи, которые вас беспокоят, проверьте свои отношения. Выскажитесь и посмотрите, действительно ли это тревожный сигнал или проблема, которую можно решить.

Рак (21 июня – 22 июля)

Карта Таро: Четверка Пентаклей.

Каждый хочет чувствовать себя в безопасности, когда дело касается финансов, но можно переборщить и стать слишком бережливым по неправильным причинам. Немного снисходительности сейчас вам не повредит.

Если вам действительно нужна вещь, и она стоит всего на несколько долларов дороже, возможно, потратитесь. Счастье того стоит.

Лев (23 июля – 22 августа)

Карта Таро: Рыцарь Пентаклей

Когда вы намереваетесь что-то сделать, что-то происходит. Вы видите, как разворачиваются великие дела. Возможно, сейчас вы не видите всей полноты своего успеха.

Но это не значит, что оно не придет. Вы находитесь в самом разгаре, но вскоре, когда окажетесь на вершине этого холма, вы не только увидите все, чего достигли, но и морально будете готовы к следующему большому путешествию.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Карта Таро: Десятка Мечей.

Это предательство было таким резким и внезапным. Публично вы чувствуете себя униженным. Вы не думали, что кто-то может быть таким жестоким. Ветер вырвался из твоих парусов.

Ты даже не хочешь больше пытаться. Но прежде чем закрыть все свои социальные сети и отключить телефон.

Изменяйте адреса, помните, что вы сами по себе, и никто не имеет права стереть все, чем вы являетесь.

Эти ощущения реальны и трудны, но они никогда не лишат вас блеска.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Карта Таро: Шестерка Пентаклей, перевернутая.

Старая поговорка: «Ничто не дается бесплатно», может быть причиной того, что вы чувствуете себя неловко, когда друг предлагает что-то «хорошее».

Когда кто-то выходит за рамки, вы знаете, что за этим может быть причина. Особенно, если отношения новые.

Возможно, они хотят чего-то большего, чем просто дружба, и вам следует изучить это, если ваша интуиция подсказывает вам это.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Карта Таро: Пятерка Мечей, перевернутая.

Вытрите грязь со своей обуви, потому что пришло время очистить негативную энергию и перейти к более зеленым пастбищам.

Вам нужно было разобраться в этой проблеме по какой-то причине, но теперь, когда она решена, пришло время стереть все с лица земли и двигаться вперед.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Карта Таро: Пятерка Пентаклей.

Вы использовали деньги как своего рода бальзам, чтобы скрыть боль и перестать чувствовать, что у вас все в порядке, хотя вы так не думаете.

Розничная терапия оставила у вас ощущение внутренней пустоты и, возможно, даже вызвала чувство вины.

Верните то, что можете, а затем пообещайте найти новые способы справиться со стрессом, которые вписываются в ваш бюджет.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Карта Таро: Десятка Пентаклей.

Будьте внимательны к наследию. Когда вы делаете что-то, что можно передать другим, вы инвестируете свое время не только в свое будущее, но и в будущее будущих поколений.

Ваши действия имеют давний смысл, и вы хотите, чтобы время, которое вы тратите, стоило того, во многих отношениях.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Карта Таро: Отшельник

Вам нужно это время для себя. В последнее время вам пришлось через многое пройти, и без какого-либо тихого места в вашей жизни, где можно было бы поразмышлять о своих мыслях и чувствах, вы не сможете узнать, чего вы действительно хотите в жизни.

Не чувствуйте себя виноватым за то, что отдалились от мира, тем более что на это есть веская причина.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Карта Таро: Девятка Пентаклей.

Так приятно получить первый чек, когда приступаешь к новой работе.

Было такое ощущение, что ты никогда больше не найдешь работу, но здесь ты зарабатываешь так, как хотел, и начинаешь свой путь обратно к самообеспеченности.

Источник: yourtango.

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