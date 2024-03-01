Звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова поделилась, как приготовить курицу в кисло-сладком соусе по-китайски в домашних условиях. Рецепт филе куриного бедра в глазури с овощами достаточно простой, заметила кулинар.
Ингредиенты:
- 500 грамм куриного филе
- 150 грамм лука репчатого
- 200 грамм сладкого перца
- 50 грамм растительного масла
- 1 столовая ложка крахмала
- 0,5 чайной ложки черного перца
Для глазури:
- 100 миллилитров соевого соуса
- 2 столовые ложки сахара
- 1 столовая ложка кетчупа
- 2-3 зубчика чеснока
- 1 столовая ложка крахмала
- 200 миллилитров воды
- 1 столовая ложка уксуса
Приготовление:
Нарежьте куриное филе, лук и сладкий перец крупными кусочками, делится "Мастер Шеф" Литвинова.
Разогрейте растительное масло в большой сковороде.
Обжарьте лук и перец до мягкости.
"Мастер Шеф" Литвинова советует, добавьте курицу и обжаривайте до золотистости.
В отдельной миске смешайте соевый соус, сахар, кетчуп, измельченный чеснок, крахмал, воду и уксус.
Добавьте эту смесь к курице, перемешайте и доведите до кипения.
Готовьте около 5 минут, пока соус не загустеет.
Подавайте курицу в кисло-сладком соусе, посыпав кунжутом, советует "Мастер Шеф" Литвинова.
Последние новости Украины:
Напомним, звезда "Мастер Шеф" Литвинова дала простой рецепт домашних запеченных роллов.
Как сообщала Politeka, звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова дала рецепт быстрой и безопасной домашней шаурмы.
Также Politeka писала, что Татьяна Литвинова показала, как приготовить настоящую украинскую чесночную колбасу.