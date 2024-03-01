Звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова поделилась, как приготовить курицу в кисло-сладком соусе по-китайски в домашних условиях. Рецепт филе куриного бедра в глазури с овощами достаточно простой, заметила кулинар.

Ингредиенты:

500 грамм куриного филе

150 грамм лука репчатого

200 грамм сладкого перца

50 грамм растительного масла

1 столовая ложка крахмала

0,5 чайной ложки черного перца

Для глазури:

100 миллилитров соевого соуса

2 столовые ложки сахара

1 столовая ложка кетчупа

2-3 зубчика чеснока

1 столовая ложка крахмала

200 миллилитров воды

1 столовая ложка уксуса

Приготовление:

Нарежьте куриное филе, лук и сладкий перец крупными кусочками, делится "Мастер Шеф" Литвинова.

Разогрейте растительное масло в большой сковороде.

Обжарьте лук и перец до мягкости.

"Мастер Шеф" Литвинова советует, добавьте курицу и обжаривайте до золотистости.

В отдельной миске смешайте соевый соус, сахар, кетчуп, измельченный чеснок, крахмал, воду и уксус.

Добавьте эту смесь к курице, перемешайте и доведите до кипения.

Готовьте около 5 минут, пока соус не загустеет.

Подавайте курицу в кисло-сладком соусе, посыпав кунжутом, советует "Мастер Шеф" Литвинова.

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