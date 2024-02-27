Экс-судья шоу "Мастер Шеф", кулинарный эксперт Татьяна Литвинова рассказывает, как сделать вкусный паштет с куриной печенью.

Звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова предложила рецепт вкусного домашнего паштета с куриной печенью.

Ингредиенты:

500 г куриной печени

100 мл молока

140 г лука репчатого

140 г моркови

50 г корня сельдерея

50 мл оливкового масла

10 анчоусов

15 каперсов

50 мл белого вина

50 г сливочного масла

Для соуса:

150 г клюквы

50 мл белого вина

50 г сливочного масла

2 ч.л. меда

Приготовление:

Промойте печень и обсушите бумажным полотенцем. Обжарьте печень на среднем огне в сковороде с небольшим количеством оливкового масла до готовности. Оставьте остывать, делится "Мастер Шеф" Литвинова.

Нарежьте лук, морковь и сельдерей мелко. Обжарьте их на сковороде с оливковым маслом до мягкости.

Добавьте к овощам анчоусы и каперсы, обжаривайте еще 1-2 минуты. Добавьте белое вино и готовьте до полного впитывания жидкости.

"Мастер Шеф" Литвинова рассказывает, охладите овощную смесь и печень, затем перемелите их в мясорубке или блендере до получения однородной массы.

Добавьте молоко и сливочное масло, перемешайте. Переложите паштет в форму и поставьте в холодильник на несколько часов.

Для соуса: в кастрюле сочетайте клюкву, белое вино, сливочное масло и мед. Тушите на медленном огне до загустения соуса, советует "Мастер Шеф" Литвинова.

Подавайте паштет с тостами и соусом из клюквы.

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