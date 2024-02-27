Звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова предложила рецепт вкусного домашнего паштета с куриной печенью.

Ингредиенты:

  • 500 г куриной печени
  • 100 мл молока
  • 140 г лука репчатого
  • 140 г моркови
  • 50 г корня сельдерея
  • 50 мл оливкового масла
  • 10 анчоусов
  • 15 каперсов
  • 50 мл белого вина
  • 50 г сливочного масла

Для соуса:

  • 150 г клюквы
  • 50 мл белого вина
  • 50 г сливочного масла
  • 2 ч.л. меда

Татьяна Литвинова

Приготовление:

Промойте печень и обсушите бумажным полотенцем. Обжарьте печень на среднем огне в сковороде с небольшим количеством оливкового масла до готовности. Оставьте остывать, делится "Мастер Шеф" Литвинова.

Нарежьте лук, морковь и сельдерей мелко. Обжарьте их на сковороде с оливковым маслом до мягкости.

Добавьте к овощам анчоусы и каперсы, обжаривайте еще 1-2 минуты. Добавьте белое вино и готовьте до полного впитывания жидкости.

"Мастер Шеф" Литвинова рассказывает, охладите овощную смесь и печень, затем перемелите их в мясорубке или блендере до получения однородной массы.

Добавьте молоко и сливочное масло, перемешайте. Переложите паштет в форму и поставьте в холодильник на несколько часов.

Для соуса: в кастрюле сочетайте клюкву, белое вино, сливочное масло и мед. Тушите на медленном огне до загустения соуса, советует "Мастер Шеф" Литвинова.

Подавайте паштет с тостами и соусом из клюквы.

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