Звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова предложила рецепт вкусного домашнего паштета с куриной печенью.
Ингредиенты:
- 500 г куриной печени
- 100 мл молока
- 140 г лука репчатого
- 140 г моркови
- 50 г корня сельдерея
- 50 мл оливкового масла
- 10 анчоусов
- 15 каперсов
- 50 мл белого вина
- 50 г сливочного масла
Для соуса:
- 150 г клюквы
- 50 мл белого вина
- 50 г сливочного масла
- 2 ч.л. меда
Приготовление:
Промойте печень и обсушите бумажным полотенцем. Обжарьте печень на среднем огне в сковороде с небольшим количеством оливкового масла до готовности. Оставьте остывать, делится "Мастер Шеф" Литвинова.
Нарежьте лук, морковь и сельдерей мелко. Обжарьте их на сковороде с оливковым маслом до мягкости.
Добавьте к овощам анчоусы и каперсы, обжаривайте еще 1-2 минуты. Добавьте белое вино и готовьте до полного впитывания жидкости.
"Мастер Шеф" Литвинова рассказывает, охладите овощную смесь и печень, затем перемелите их в мясорубке или блендере до получения однородной массы.
Добавьте молоко и сливочное масло, перемешайте. Переложите паштет в форму и поставьте в холодильник на несколько часов.
Для соуса: в кастрюле сочетайте клюкву, белое вино, сливочное масло и мед. Тушите на медленном огне до загустения соуса, советует "Мастер Шеф" Литвинова.
Подавайте паштет с тостами и соусом из клюквы.
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