Знаете ли вы тот старый запах, который через некоторое время накапливается на полотенцах?

Вот советы, как сохранить полотенца продезинфицированными и свежими.

1) Как стирать полотенца - сортируйте полотенца по ткани и цвету.

Сложите хлопчатобумажные и льняные банные полотенца в отдельные стопки. Далее разделите эти стопки на белые, темные (например, темно-красный, темно-синий и фиолетовый) и светлые (например, розовый, желтый и голубой).

2) Очистите моющим средством.

Добавьте в стиральную машину 1/4 стакана стирального порошка или, если белье очень грязное, 1/2 стакана моющего средства. Вместе с моющим средством добавьте 1/2 стакана буры. Бура повышает очищающую способность моющего средства и уменьшает запахи.

3) Как стирать полотенца - используйте отбеливатель

Добавьте отбеливатель, чтобы осветлить и дезинфицировать банные полотенца. Используйте 3/4 стакана обычного отбеливателя для белых и отбеливаемых полотенец. Используйте 3/4 стакана безопасного для цвета отбеливателя для цветных полотенец. Если в вашей стиральной машине нет дозатора отбеливателя, смешайте отбеливатель с 1 литром воды.

Добавьте эту смесь на пять минут в цикл стирки. Если вы используете слишком много отбеливателя, вы можете повредить полотенца, сделав их желтыми и ломкими. Если вы знаете, что у вас жесткая вода, используйте кислородный отбеливатель вместо хлорного, чтобы предотвратить появление пятен.

4) Используйте уксус

Если ваши полотенца кажутся менее впитывающими, чем раньше, или имеют стойкий запах, не используйте отбеливатель и используйте вместо них уксус. Во время стирки используйте 1/2 стакана 5-процентного белого уксуса. Уксус помогает удалить запахи и остатки моющих средств, благодаря чему ваши полотенца будут такими же пушистыми и свежими, как в тот день, когда вы их купили.

Для машины с вертикальной загрузкой просто поднимите крышку и влейте уксус. В случае машины с фронтальной загрузкой подождите, пока вода из предыдущего цикла полностью стечет. Откройте дверцу и вылейте уксус на полотенца. Важно никогда не сочетать уксус и отбеливатель. Для эффективного и безопасного результата используйте только одно средство за цикл стирки.

5) Как стирать полотенца: проверьте настройки стиральной машины.

Правильно выбранная температура убивает большинство распространенных микробов. Это приемлемо для хлопчатобумажных полотенец, но слишком жарко для льняных полотенец. Выберите температуру для хлопчатобумажных полотенец и теплую для льняных полотенец.

6) Своевременно вынимайте полотенца.

Вынимайте полотенца из стиральной машины сразу после отжима; если оставить их в стиральной машине, пока они влажные, вы можете свести на нет только что выполненную чистку. Поместите их в сушилку и установите высокую температуру для хлопчатобумажных банных полотенец и остудите для льняных полотенец.

Освежите свои полотенца с помощью этих шагов и наслаждайтесь новой свежестью и комфортом, которые они привносят в вашу повседневную жизнь. Наши чистящие средства помогут вам сохранить ваши полотенца как новые, обеспечивая приятные ощущения каждый раз, когда вы их используете.

Источник: peakcleaningco.

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