Звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова рассказала, как сделать вкусную ватрушку в духовке "ленивым" способом. По такому рецепту блюдо приготовить может каждый, считает кулинар.
Ингредиенты:
- 2 яйца
- 100 г сахара
- Щепотка соли
- 65 г подсолнечного масла
- 50 г молока
- 130 г муки
- 7 г разрыхлителя
Для начинки:
- 250 г творога (9%)
- 70 г сахара
- 15 г крахмала
Приготовление:
В миске взбейте яйца с сахаром и щепоткой соли до образования пышной массы, делится "Мастер Шеф" Литвинова.
Добавьте подсолнечное масло и молоко, тщательно перемешайте.
Постепенно добавляйте муку, постоянно помешивая, чтобы избежать комков.
"Мастер Шеф" Литвинова рассказывает, добавьте разрыхлитель и перемешайте.
Для начинки смешайте творог, сахар и крахмал до получения однородной массы.
Выложите половину теста в форму для выпечки, распределите по дну.
На тесто выложите творожную начинку.
Покройте начинку оставшимся тестом.
Выпекайте в предварительно разогретой до 180°C духовке около 30-40 минут или до золотистой корочки, советует "Мастер Шеф" Литвинова.
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