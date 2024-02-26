Звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова рассказала, как сделать вкусную ватрушку в духовке "ленивым" способом. По такому рецепту блюдо приготовить может каждый, считает кулинар.

Ингредиенты:

2 яйца

100 г сахара

Щепотка соли

65 г подсолнечного масла

50 г молока

130 г муки

7 г разрыхлителя

Для начинки:

250 г творога (9%)

70 г сахара

15 г крахмала

Приготовление:

В миске взбейте яйца с сахаром и щепоткой соли до образования пышной массы, делится "Мастер Шеф" Литвинова.

Добавьте подсолнечное масло и молоко, тщательно перемешайте.

Постепенно добавляйте муку, постоянно помешивая, чтобы избежать комков.

"Мастер Шеф" Литвинова рассказывает, добавьте разрыхлитель и перемешайте.

Для начинки смешайте творог, сахар и крахмал до получения однородной массы.

Выложите половину теста в форму для выпечки, распределите по дну.

На тесто выложите творожную начинку.

Покройте начинку оставшимся тестом.

Выпекайте в предварительно разогретой до 180°C духовке около 30-40 минут или до золотистой корочки, советует "Мастер Шеф" Литвинова.

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