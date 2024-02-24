Для многих людей наименьшее удовольствие от приготовления и наслаждения едой – это мытье посуды. Эта задача становится еще более неудобной, если посуда жирная, но, к счастью, есть несколько способов, как очистить посуду . Решающим фактором, о котором следует помнить, является то, что вы никогда не должны смывать избыток масла в сток кухонной раковины или ставить очень жирную посуду в посудомоечную машину.
Чистость посуды с помощью соли
Для этого способа очищения вам понадобятся бумажные полотенца, крупная соль, половинка лимона и губка. Верьте или нет, соль очень эффективна для очистки посуды, если она застыла жиром. Сначала соскребайте всю еду с тарелки в мусор. Затем возьмите бумажные полотенца и протрите как можно больше жира. Выбросьте бумажные полотенца в помойку. Это предотвращает попадание лишнего жира в канализацию и облегчает вашу работу.
Как очистить посуду от жира с помощью замачивания и чистки
Для этого способа вам понадобятся бумажные полотенца, пищевая сода, неабразивная губка и средство для мытья срезающей жир посуды. Опять же, начните с того, что выскоблите всю еду в мусорный бак, а затем с помощью сухих бумажных полотенец протрите как можно больше масла, чтобы защитить кухонные трубы. Дальше вы будете мыть посуду пищевой содой. Затем закройте сливную трубу в раковине и заполните ее горячей водой. Добавьте две полные столовых ложки пищевой соды и хорошо перемешайте.
Окунайте в воду посуду, смазанную маслом, и дайте ему замочиться примерно на полчаса. Убедитесь, что они не уложены друг на друга и имеют пространство для проникновения воды. Спустя 30 минут промойте посуду и с помощью неабразивной губки удалите остатки масла. Высушите их или пропустите в посудомоечной машине для дополнительного слоя очистки.
Вместо пищевой соды вы можете использовать средство для мытья посуды, соединяющей жир, чтобы смочить смазанную маслом посуду. Используйте несколько щедрых шприцев – всего примерно чайную ложку.
Предотвращение избытка жира на посуде
Несколько методов работают, чтобы предотвратить накопление слишком большого количества жира на посуде, но результаты могут отличаться. Во-первых, всегда придерживайтесь своих рецептов как можно точнее, особенно когда речь идет об масле. Для очистки и оздоровления вам не нужно добавлять слишком много масла в пищу. Если вы выпекаете или используете посуду, попробуйте под еду слой пергаментной бумаги или алюминиевой фольги, поскольку это может впитать часть излишка масла, которое образуется во время приготовления. Вы можете выбросить бумагу или фольгу, когда закончите, вместе со всем жиром на ней.
Если у вас столько использованной смазки или масла, что вы можете вылить их в контейнер, вам следует всегда делать это вместо того, чтобы смывать их в канализацию. Перелив в емкость, подождите некоторое время, чтобы оно застыло, а затем выбросьте. Никогда не кладите горячую смазку в пластиковый контейнер.
Источник: ehow
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