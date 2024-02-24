Вместо пищевой соды вы можете использовать средство для мытья посуды, соединяющей жир, чтобы смочить смазанную маслом посуду. Используйте несколько щедрых шприцев – всего примерно чайную ложку.

Несколько методов работают, чтобы предотвратить накопление слишком большого количества жира на посуде, но результаты могут отличаться. Во-первых, всегда придерживайтесь своих рецептов как можно точнее, особенно когда речь идет об масле. Для очистки и оздоровления вам не нужно добавлять слишком много масла в пищу. Если вы выпекаете или используете посуду, попробуйте под еду слой пергаментной бумаги или алюминиевой фольги, поскольку это может впитать часть излишка масла, которое образуется во время приготовления. Вы можете выбросить бумагу или фольгу, когда закончите, вместе со всем жиром на ней.