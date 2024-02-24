Православная церковь по старому стилю почитала память христианского святого, священномученика Власия Севастийского.
В народе святого считают покровителем домашних животных.
Народный праздник известен под названием Иванов день.
Издавна наши предки отмечали этот день как большой праздник, а также устраивали молебны, во время которых освящали караваи из ржаного хлеба, дабы потом скормить домашним животным.
В этот день запрещалось работать.
Также нельзя в этот день без крайней надобности выходить из дома, чтобы беды не случилось.
Запрещено резать свинью и корову 24 февраля.
Также нельзя рассказывать хороший сон, потому что он сбудется наоборот.
Кроме того скот пригоняли к церкви, чтобы окропить святой водой и отслужить молебен.
Наши предки верили, что такой ритуал избавит их от болезней и принесет щедрый удой.
В том случае, если хозяин не баловал животных в этот день - его могли настигнуть большие беды в хозяйстве.
Главные приметы 24 февраля:
В этот день выпало много снега - значит весна наступит рано.
На улице намело снежные сугробы — значит в этом году будет много травы;
Если 24 февраля наступило потепление — холодных дней больше не будет.
Иней на деревьях в этот день сулит морозы.
Источник: Униан.
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