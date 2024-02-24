Православная церковь по старому стилю почитала память христианского святого, священномученика Власия Севастийского.

В народе святого считают покровителем домашних животных.

Народный праздник известен под названием Иванов день.

Издавна наши предки отмечали этот день как большой праздник, а также устраивали молебны, во время которых освящали караваи из ржаного хлеба, дабы потом скормить домашним животным.

В этот день запрещалось работать.

Также нельзя в этот день без крайней надобности выходить из дома, чтобы беды не случилось.

Запрещено резать свинью и корову 24 февраля.

Также нельзя рассказывать хороший сон, потому что он сбудется наоборот.

Кроме того скот пригоняли к церкви, чтобы окропить святой водой и отслужить молебен.

Наши предки верили, что такой ритуал избавит их от болезней и принесет щедрый удой.

В том случае, если хозяин не баловал животных в этот день - его могли настигнуть большие беды в хозяйстве.

Главные приметы 24 февраля:

В этот день выпало много снега - значит весна наступит рано.

На улице намело снежные сугробы — значит в этом году будет много травы;

Если 24 февраля наступило потепление — холодных дней больше не будет.

Иней на деревьях в этот день сулит морозы.

Источник: Униан.

Последние новости Украины:

Церковные праздники по новому календарю в 2024 году: когда будем отмечать Крещение, Благовещение и не только.

Митрополит Епифаний обнародовал важное обращение.

Переход на новый календарь: в ПЦУ объяснили, чем он лучше и что изменится.