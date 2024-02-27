Сочный, легкий и вкусный салат из пекинской капусты станет отличным дополнением к столу, как ежедневному, так и праздничному.

Салаты из пекинской капусты недаром пользуются огромной популярность. Готовятся они просто и быстро, а на столе разлетается на «ура».

Салаты из пекинской капусты можно сравнить с конструкторами, ведь в них можно добавлять все новые и новые вкусные ингредиенты. В зависимости, от случая и желания.

Так, салат из пекинской капусты можно приготовить просто со свежими овощами и заправить несладким йогуртом. Если же добавить охотничьи колбаски, шинку или куриное филе – он станет более сытным.

Салаты из пекинской капусты также готовятся с крабовыми палочками, фасолью, тунцом, твердым сыром.

Также существует большое количество вариантов заправок для салатов из пекинской капусты.

Еще один вкусный вариант салата из пекинки – это с добавлением такого вкусного, сочного и «праздничного» ингредиентка как ананас.

Салат из пекинской капусты с курицей и ананасом.

Готовится такой салат из пекинской капусты тоже просто. Его рецептом поделилась фудблогер и автор кулинарного канала «Cook Time Love».

Ингредиенты необходимы следующие: кукуруза - 1 б, куриная грудинка - 2 шт, свежий огурец - 2 шт, зеленый лук, лимонный сок, майонез, соль/перец.

Салат из пекинской капусты с курицей и ананасом.

Курицу необходимо отварить и разобрать на волокна. Пекинскую капусту нашинковать, а огурцы и ананасы порезать соломкой.

Добавить в ингредиенты майонез, лимонный сок и соль/перец, тщательно перемешать.

Вот и все, сочный и легкий салат из пекинской капусты готов!

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