Салат из пекинской капусты станет хорошим дополнением к любому столу, как праздничному, так и повседневному.

Салаты из пекинской капусты легкие, вкусные и полезные. К тому же они быстро и просто готовятся.

Одним из таких рецептов салата из пекинской капусты поделилась автор кулинарного канала «Daria_dish».

"Можно готовить сразу двойную порцию, потому что очень вкусно, а главное просто", - отметила фудблогер.

Ингредиенты для салата из пекинской капусты нужны следующие: крабовые палочки – 200 гр; пекинская капуста – 0,5 шт; огурец – 2 шт; кукуруза – 0,5 банки; домашний майонез – 1 ст,л; соль, перец.

Салат из пекинской капусты.

Все ингредиенты нарезаем соломкой, заправляем домашним майонезом, добавляем соль и перец, перемешиваем и можно подавать на стол.

Отметим, что домашний майонез тоже готовится быстро и просто. К примеру, можно воспользоваться следующим рецептом.

Подготовьте 1 яичный желток, 1/2 ч. л. горчицы, щепотку сахара, щепотку соли, 100 мл оливкового масла, 1/2 ч. л. лимонный сок.

Желток хорошо взбиваем веничком с горчицей, солью и сахаром.

В готовую однородную массу постепенно вливаем оливковое масло. Но можно заменить подсолнечным, а можно скомбинировать в пропорции 1:1. Сбивать майонез по этому рецепту нужно не слишком быстро и не слишком медленно. Как только полученная масса начинает прилипать к веничку, можно считать майонез готовым.

Чтобы он стал светлым, но не белым, добавьте немного лимонного сока или яблочного или бальзамического уксуса.

Но заметим, что домашний майонез не бывает идеально белым, как мы привыкли, покупая его в магазине.

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