Надоело позволять запятнанным простыням мешать хорошему сну? Не беспокойтесь, мы за вами! Следуйте нашему легкому руководству, чтобы удалить пятна с обычных предметов быта, и ваше постельное белье будет выглядеть как новое.
Удаление пятен от красного вина
Думаете, пятна от красного вина невозможно удалить? Подумайте еще раз!
Вариант №1
Что вам понадобится:
- Крем для бритья
- влажная тряпка
- ½ стакана пищевой соды
Инструкции:
Сначала промокните (никогда не трите!) пятно влажной тканью, чтобы впитать излишки, затем накройте пораженный участок кремом для бритья, осторожно потрите и оставьте на 30 минут (возможно, налейте себе еще стакан, пока ждете!). По истечении 30 минут поместите его в стиральную машину из стакана пищевой соды и высушите.
Вариант №2
Что вам понадобится:
- Содова вода
- Поваренная соль
- ⅓ стакана пищевой соды
Инструкции:
Промокните пятно влажной тканью снаружи внутрь, затем поместите простыню над миской с холодной водой и окуните пятно. Покройте все пятно газировкой и добавьте на это место поваренную соль. Залейте кипятком и оставьте на полчаса, затем добавьте ⅓ стакана пищевой соды и постирайте в обычном режиме.
Помните, чем больше времени имеет пятно на схватывание, тем труднее его будет удалить, поэтому начните это делать как можно скорее.
Главный совет: лучше всегда браться за пятна, как только вы их увидите. Чем больше времени имеет пятно на схватывание, тем труднее его удалить.
Удаление пятен от кофе
Кто из нас случайно не обливал утренним эспрессо себя и свежевыстиранное белье после утреннего пробуждения? Не волнуйтесь, мы снова постираем ваши простыни и очистим их от пятен, прежде чем вы сможете сказать «полушапочки без кофеина».
Что вам понадобится:
- Жидкость для мытья посуды
- Пищевая сода
- Ситечко
Инструкции:
Чтобы разлитый кофе не испортил больше, чем ваш утренний кофеин, полейте пораженный участок жидкостью для мытья посуды и посыпьте немного пищевой соды (используйте ситечко, чтобы не было комочков). Убедитесь, что вся поверхность пятна покрыта и осторожно погладьте.
Оставьте на 30 минут, затем выстирайте ее из ½ стакана пищевой соды и высушите.
Главный совет: при необходимости повторите процесс несколько раз – для удаления более устойчивых пятен может потребоваться немного больше времени.
Удаление пятен от макияжа
Прошлой ночью хорошо не смылся со всего лица? Здесь нет суждений, мы все там были. Если ваша губа, которую вы носили целый день, превратилась в мозоль на глазу на всю ночь, следуйте этим простым советам, чтобы мгновенно очистить и оттонировать белье.
Что вам понадобится:
- Жидкость для мытья посуды
- Мицеллярная вода
- ½ стакана пищевой соды
Инструкции:
Нанесите моющее средство и сбрызните мицеллярной водой. Аккуратно погладьте. Оставьте на 30 минут и (да, вы догадались) выстирайте его из ½ стакана пищевой соды и высушите.
Лосьон для снятия загара
Следуйте этим простым шагам и навсегда попрощайтесь с апельсиновыми простынями!
Что вам понадобится:
- ½ стакана пищевой соды
- вода
Инструкции:
Действуйте быстро, чем быстрее вы справитесь с пятном, тем легче его будет удалить. Сделайте пасту из пищевой соды и воды и нанесите прямо на пятно. Оставьте на 30 минут, затем поместите в обычный цикл стирки и высушите, как обычно.
Источник: canningvale
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