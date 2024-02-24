Думаете, пятна от красного вина невозможно удалить? Подумайте еще раз!

Вариант №1

Что вам понадобится:

Крем для бритья

влажная тряпка

½ стакана пищевой соды

Инструкции:

Сначала промокните (никогда не трите!) пятно влажной тканью, чтобы впитать излишки, затем накройте пораженный участок кремом для бритья, осторожно потрите и оставьте на 30 минут (возможно, налейте себе еще стакан, пока ждете!). По истечении 30 минут поместите его в стиральную машину из стакана пищевой соды и высушите.

Вариант №2

Что вам понадобится:

Содова вода

Поваренная соль

⅓ стакана пищевой соды





Инструкции:

Промокните пятно влажной тканью снаружи внутрь, затем поместите простыню над миской с холодной водой и окуните пятно. Покройте все пятно газировкой и добавьте на это место поваренную соль. Залейте кипятком и оставьте на полчаса, затем добавьте ⅓ стакана пищевой соды и постирайте в обычном режиме.

Помните, чем больше времени имеет пятно на схватывание, тем труднее его будет удалить, поэтому начните это делать как можно скорее.

Главный совет: лучше всегда браться за пятна, как только вы их увидите. Чем больше времени имеет пятно на схватывание, тем труднее его удалить.

Удаление пятен от кофе