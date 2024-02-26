Звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова рассказала, как сделать сладкие оладьи на кефире - получаются очень нежными и мягкими.

Ингредиенты:

  • 250 мл теплого кефира
  • 180 г муки
  • 10 г ванильного сахара
  • 0,5 ч.л. соли
  • 1 яйцо
  • 0,5 ч.л. соды
  • 2 яблока
  • 20 г вяленой клюквы

Татьяна Литвинова

Приготовление:

Приготовьте яблоки:

Очистите и нарежьте яблоки на тонкие дольки.

Если используете вяленую клюкву, нарежьте ее на мелкие кусочки, делится "Мастер Шеф" Литвинова.

Приготовьте тесто:

В большой миске смешайте теплый кефир, муку, ванильный сахар, соль, яйцо и соду. Хорошо перемешайте до получения однородного теста без комков.

Добавьте нарезанные кусочки вяленой клюквы в тесто и тщательно перемешайте.

Жарьте оладьи:

"Мастер Шеф" Литвинова делится, разогрейте сковороду с маслом на среднем огне.

Выложите тесто на сковороду ложкой, формируя круглые блины.

На каждый блин выложите по дольке яблока, немного вдавливая ее в тесто.

Жарьте оладьи с яблоком с обеих сторон до золотистой корочки (около 2-3 минуты с каждой стороны), советует "Мастер Шеф" Литвинова.

Подача:

Подавайте оладьи с яблоками горячими, посыпанными сахаром или политые медом.

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