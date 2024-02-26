Звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова рассказала, как сделать сладкие оладьи на кефире - получаются очень нежными и мягкими.
Ингредиенты:
- 250 мл теплого кефира
- 180 г муки
- 10 г ванильного сахара
- 0,5 ч.л. соли
- 1 яйцо
- 0,5 ч.л. соды
- 2 яблока
- 20 г вяленой клюквы
Приготовление:
Приготовьте яблоки:
Очистите и нарежьте яблоки на тонкие дольки.
Если используете вяленую клюкву, нарежьте ее на мелкие кусочки, делится "Мастер Шеф" Литвинова.
Приготовьте тесто:
В большой миске смешайте теплый кефир, муку, ванильный сахар, соль, яйцо и соду. Хорошо перемешайте до получения однородного теста без комков.
Добавьте нарезанные кусочки вяленой клюквы в тесто и тщательно перемешайте.
Жарьте оладьи:
"Мастер Шеф" Литвинова делится, разогрейте сковороду с маслом на среднем огне.
Выложите тесто на сковороду ложкой, формируя круглые блины.
На каждый блин выложите по дольке яблока, немного вдавливая ее в тесто.
Жарьте оладьи с яблоком с обеих сторон до золотистой корочки (около 2-3 минуты с каждой стороны), советует "Мастер Шеф" Литвинова.
Подача:
Подавайте оладьи с яблоками горячими, посыпанными сахаром или политые медом.
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