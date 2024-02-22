В Чернигове ликвидирована масштабная схема уклонения от мобилизации и нелегального выезда из Украины мужчин призывного возраста.
Как сообщила СБУ, задержан бывший глава местной военно-врачебной комиссии.
За деньги он обещал снятие с военного учета на основании фиктивных справок о непригодности к службе.
Уклонявшиеся использовали фиктивные документы для незаконного выезда за границу.
Фигурант дела действовал совместно с несколькими чиновниками областных ВЛК и медучреждений.
СБУ задержали экс-чиновника в собственном доме после получения им очередной взятки.
У задержанного обнаружено почти 1 млн. долларов США, а также более 22 тыс. евро.
Изъята также документация на несколько квартир и земельных участков.
Эксчиновник сообщил о подозрении по статьям УК Украины: ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368; ч. 1 ст. 114-1; ч. 3 ст. 332.
Задержанный находится под стражей без права внесения залога.
Расследование продолжается для того, чтобы установить все обстоятельства преступления и привлечение к ответственности всех лиц, причастных к сделке.
Злоумышленникам грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества.
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