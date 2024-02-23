Липкие жирные кухонные шкафы могут раздражать, но можно легко помочь в доме, где есть много домашних средств.

Жир, накапливающийся на кухонных шкафах, часто вызван приготовлением пищи или жирными руками. Для удаления липкого жира из кухонного шкафа нужно немного смазать локти, но это можно легко добиться с помощью натуральных чистящих средств. От белого уксуса до пищевой соды и лимона жир можно удалить без необходимости в химикатах. Если у вас есть липкие пятна жира, и вы не знаете, как очистить кухонные шкафы, не беспокойтесь. Мы собрали 4 самых простых способа очистки кухонных шкафов.

1. Удаление жира белым уксусом и горячей водой

Белый уксус является натуральным моющим средством с превосходными обезжиривающими свойствами благодаря своей кислотности. Белый уксус также очень эффективен для чистки других кухонных приборов, посмотрите наше руководство по чистке микроволновки здесь.

Что вам понадобится:

белый уксус

Теплая вода

Чистый распылитель

Мягкая ткань

Средство для мытья посуды (от стойких жирных пятен)

Как удалить жир белым уксусом.

С помощью пульверизатора отмерьте 50/50 смеси уксуса и теплой воды. Распылите раствор прямо на кухонные шкафы и оставьте на пару минут. Смочите ткань в теплой воде, затем тщательно прополощите ткань, поскольку слишком много воды может повредить деревянный шкаф. Протрите шкафы влажной тканью, чтобы удалить жирные пятна. Устойчивые пятна, такие как мармит или шоколадная мазь, могут потребовать дополнительного TLC. Создайте пасту из уксуса и соли. Затем потрите пятна старой зубной щеткой и протрите.

2. Как очистить кухонные шкафы и удалить жир с помощью средства для мытья посуды

Жидкость для мытья очень эффективна для удаления жира и грязи на посуде, поэтому она является идеальным обезжиривателем для кухонных шкафов.

Что вам понадобится:

Мыло для мытья посуды

Теплая вода

Губка для чистки

Мягкая сухая ткань

Как удалить жир с помощью средства для посуды

Добавьте несколько капель любимого мыла для мытья посуды в миску с теплой водой. Опустите чистящую губку и хорошо отожмите ее. Начните чистить шкаф туда-сюда мягкой губкой, соблюдая текстуру деревянных шкафов. Если вы столкнулись с тяжелым жирным пятном, нанесите небольшое количество мыльного средства непосредственно на губку и протрите его еще раз. Промойте губку и повторяйте, пока не удалите все пятна жира. Протрите кухонные шкафы сухой тряпкой, чтобы удалить остатки жира или мыла.

3. Удалите жир из корпуса с помощью многоцелевого очистителя Citrus

Как и белый уксус, цитрусовое масло является природным обезжиривателем. Многие многоцелевые моющие средства содержат цитрусовое масло, поэтому загляните в свой чистящий шкаф или побалуйте себя новым продуктом из супермаркета.

Что вам понадобится:

Цитрусовый многофункциональный очиститель

Мягкая ткань х 2 шт

Теплая вода

Как удалить жир с помощью многофункционального моющего средства Citrus

Распылите моющее средство прямо на кухонные шкафы, оставьте его на пару минут. Используйте мягкую увлажненную ткань, чтобы осторожно удалить жир из шкафов. Удалите оставшуюся грязь чистой влажной тканью, а затем тщательно высушите.

4. Очистка кухонных шкафов пищевой содой и лимоном

Пищевая сода и лимон – герои натуральных моющих средств. Этот дуэт можно использовать для устранения толстых устойчивых слоев жира на кухне, чтобы шкафы выглядели как новые.

Вы будете нуждаться:

Мягкая губка

Пищевая сода

Теплая вода

Сок 1 лимона

Распылитель

Как удалить жирные пятна с помощью соды

Приготовьте очистительный раствор из 1 части пищевой соды, 2 частей теплой воды и лимонного сока.

Добавить раствор в бутылку с распылителем и распылить жидкость на кухонные шкафы.

Оставьте на 2-3 минуты, чтобы пищевая сода возымела действие.

Мягкой губкой осторожно удалите жир. Промойте губку и повторите, если нужно.

Используйте чистую ткань, чтобы высушить шкафы и наслаждайтесь!

Источник: ovenclean

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