Жир, накапливающийся на кухонных шкафах, часто вызван приготовлением пищи или жирными руками. Для удаления липкого жира из кухонного шкафа нужно немного смазать локти, но это можно легко добиться с помощью натуральных чистящих средств. От белого уксуса до пищевой соды и лимона жир можно удалить без необходимости в химикатах. Если у вас есть липкие пятна жира, и вы не знаете, как очистить кухонные шкафы, не беспокойтесь. Мы собрали 4 самых простых способа очистки кухонных шкафов.
1. Удаление жира белым уксусом и горячей водой
Белый уксус является натуральным моющим средством с превосходными обезжиривающими свойствами благодаря своей кислотности. Белый уксус также очень эффективен для чистки других кухонных приборов, посмотрите наше руководство по чистке микроволновки здесь.
Что вам понадобится:
- белый уксус
- Теплая вода
- Чистый распылитель
- Мягкая ткань
- Средство для мытья посуды (от стойких жирных пятен)
Как удалить жир белым уксусом.
- С помощью пульверизатора отмерьте 50/50 смеси уксуса и теплой воды.
- Распылите раствор прямо на кухонные шкафы и оставьте на пару минут.
- Смочите ткань в теплой воде, затем тщательно прополощите ткань, поскольку слишком много воды может повредить деревянный шкаф.
- Протрите шкафы влажной тканью, чтобы удалить жирные пятна.
- Устойчивые пятна, такие как мармит или шоколадная мазь, могут потребовать дополнительного TLC. Создайте пасту из уксуса и соли. Затем потрите пятна старой зубной щеткой и протрите.
2. Как очистить кухонные шкафы и удалить жир с помощью средства для мытья посуды
Жидкость для мытья очень эффективна для удаления жира и грязи на посуде, поэтому она является идеальным обезжиривателем для кухонных шкафов.
Что вам понадобится:
- Мыло для мытья посуды
- Теплая вода
- Губка для чистки
- Мягкая сухая ткань
Как удалить жир с помощью средства для посуды
- Добавьте несколько капель любимого мыла для мытья посуды в миску с теплой водой.
- Опустите чистящую губку и хорошо отожмите ее.
- Начните чистить шкаф туда-сюда мягкой губкой, соблюдая текстуру деревянных шкафов.
- Если вы столкнулись с тяжелым жирным пятном, нанесите небольшое количество мыльного средства непосредственно на губку и протрите его еще раз. Промойте губку и повторяйте, пока не удалите все пятна жира.
- Протрите кухонные шкафы сухой тряпкой, чтобы удалить остатки жира или мыла.
3. Удалите жир из корпуса с помощью многоцелевого очистителя Citrus
Как и белый уксус, цитрусовое масло является природным обезжиривателем. Многие многоцелевые моющие средства содержат цитрусовое масло, поэтому загляните в свой чистящий шкаф или побалуйте себя новым продуктом из супермаркета.
Что вам понадобится:
- Цитрусовый многофункциональный очиститель
- Мягкая ткань х 2 шт
- Теплая вода
Как удалить жир с помощью многофункционального моющего средства Citrus
- Распылите моющее средство прямо на кухонные шкафы, оставьте его на пару минут.
- Используйте мягкую увлажненную ткань, чтобы осторожно удалить жир из шкафов.
- Удалите оставшуюся грязь чистой влажной тканью, а затем тщательно высушите.
4. Очистка кухонных шкафов пищевой содой и лимоном
Пищевая сода и лимон – герои натуральных моющих средств. Этот дуэт можно использовать для устранения толстых устойчивых слоев жира на кухне, чтобы шкафы выглядели как новые.
Вы будете нуждаться:
- Мягкая губка
- Пищевая сода
- Теплая вода
- Сок 1 лимона
- Распылитель
Как удалить жирные пятна с помощью соды
- Приготовьте очистительный раствор из 1 части пищевой соды, 2 частей теплой воды и лимонного сока.
- Добавить раствор в бутылку с распылителем и распылить жидкость на кухонные шкафы.
- Оставьте на 2-3 минуты, чтобы пищевая сода возымела действие.
- Мягкой губкой осторожно удалите жир. Промойте губку и повторите, если нужно.
- Используйте чистую ткань, чтобы высушить шкафы и наслаждайтесь!
Источник: ovenclean
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