Давид Арахамия, глава фракции "Слуга народа", заявил о возможной необходимости увеличения мобилизации населения Украины, если помощь от США будет меньше, чем ожидалось.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия выразил планы государства по мобилизации большего количества людей в случае недостаточной помощи от США.

Однако он отметил необходимость сохранения спокойствия, объясняя, что решение о мобилизации базируется на "коэффициенте вооруженности". Арахамия отметил, что при получении большей помощи количество необходимых людей может снизиться, поскольку это позволит закрывать некоторые участки фронта с помощью оружия.

Несмотря на это, он выразил надежду, что мобилизация не заберет на себя столько украинцев, и отметил, что, кроме мобилизации, другого пути нет.

Относительно некомплекта в бригадах, Арахамия объяснил, что это не обязательно из-за потерь, но скорее из-за отсутствия ротации. В частности, есть бригады, которые по два года не получают новых военных.

Под сообщением с таким сообщением украинцы высказали свои мнения и комментарии:

"А какой смысл проводить мобилизацию, если воевать сильно нечем будет?;

"Что за бред? А обороняться чем, живыми людьми? Что за оборона такая?";

"Лучше закрыть некоторые участки фронта депутатами".

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