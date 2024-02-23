Стирка одеяла в стиральной машине

Прежде чем постирать одеяло в стиральной машине, проверьте этикетку ухода. Параметры стирки одеял зависят от материала. Если ваше одеяло сделано из хлопка, вы должны иметь возможность бросить его в подобные цвета во время обычного цикла стирки. Эти типы одеял также можно постирать с кондиционером.

Также важно, на каком режиме вы постирайте одеяло. Чтобы постирать шерстяное одеяло, убедитесь, что в стиральной машине выбран деликатный режим и установите холодную температуру воды. Использование этого параметра для стирки одеял поможет гарантировать, что шерсть не повредится.