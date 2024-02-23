От декоративных одеял до пододеяльников, одеяла, как правило, являются предметами домашнего обихода с большим количеством посетителей. Прежде чем устроиться на диване со своим любимым удобным одеялом, прочтите наши основные советы относительно того, как правильно постирать это самое одеяло.
Стирка одеяла в стиральной машине
Прежде чем постирать одеяло в стиральной машине, проверьте этикетку ухода. Параметры стирки одеял зависят от материала. Если ваше одеяло сделано из хлопка, вы должны иметь возможность бросить его в подобные цвета во время обычного цикла стирки. Эти типы одеял также можно постирать с кондиционером.
Также важно, на каком режиме вы постирайте одеяло. Чтобы постирать шерстяное одеяло, убедитесь, что в стиральной машине выбран деликатный режим и установите холодную температуру воды. Использование этого параметра для стирки одеял поможет гарантировать, что шерсть не повредится.
Частота чистки одеяла
Хотя вы можете стирать одеяла еженедельно, частота стирки одеял зависит от того, как часто вы ими пользуетесь. Желательно стирать, когда они загрязнены пятнами или запахом, и по крайней мере раз в неделю в противном случае. Такие вещи, как детские одеяла и одеяла для домашних животных, могут потребовать дополнительной стирки или деликатного стирального порошка.
Как сделать одеяло шерпа снова мягким
Следуйте этим простым советам, как ухаживать и стирать одеяло шерпы, чтобы оно было мягким:
- Выстирайте одеяло. Первым шагом к тому, чтобы сделать одеяло мягким, является его стирка. Перед стиркой одеяла шерпы обязательно прочтите этикетку по уходу на одеяле. Стирайте одеяло шерпы отдельно, чтобы избежать зацепления или повреждения молний, пуговиц или других предметов, и не перегружайте стиральную машину слишком большим количеством вещей.
- Используйте щадящий цикл: Когда вы будете готовы постирать одеяло шерпы, установите стиральную машину на щадящий или щекотливый цикл. Это позволит избежать повреждения волокон.
- Используйте холодную воду: используйте холодную воду для стирки одеяла шерпы. Горячая вода может повредить волокна и вызвать усадку одеяла.
- Используйте смягчители ткани: смягчители ткани предназначены для покрытия волокон в ткани, оставляя одеяла более мягкими. Добавьте смягчители во время цикла стирки и наслаждайтесь мягкой мягкостью.
- Сушите на низком огне: избегайте высокого нагревания для сушки одеяла шерпы, так как это может повредить волокна. Вместо этого используйте цикл сушки на медленном огне или воздухе. После завершения цикла стирки избегайте высокого тепла для сушки одеяла шерпы. Используйте цикл сушки на медленном огне или на воздухе и обязательно извлеките его из сушилки, как только он высохнет, чтобы избежать каких-либо повреждений от тепла.
- Распушите одеяло: когда одеяло шерпы высохнет, распушите его руками, чтобы восстановить его мягкость и пушистую текстуру. Когда одеяло шерпы высохнет, руками разрыхлите волокна и восстановите их мягкость.
- Очистите волокна: Вы можете использовать щетку с мягкой щетиной или расческу, чтобы осторожно почистить волокна. Это может помочь устранить любые запутывания или матовые ткани и восстановить мягкость.
- Храните правильно: Чтобы сохранить мягкость одеяла шерпы, храните его в сухом прохладном месте, подальше от прямых солнечных лучей и тепла. Не храните его в полиэтиленовом пакете, так как это может задерживать влагу и вызывать меньшую пушистость волокон.
Источник: snuggle
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