Плед – вещь, которая есть практически в каждом доме, но не все хозяйки знают, как правильно стирать его в стиральной машине или вручную.

Плед используют, чтобы укрываться, когда хотят согреться, заворачивают в него ребенка, чтобы унести в баню. Наконец, плед используют как предмет декора, покрывая диван или кровать. Также неудивительно, что пледы нужно время от времени стирать. И эта процедура может оказаться последней для изделия, поскольку они будут безнадежно испорчены. Рассмотрим, как постирать плед, чтобы придать ему первоначальный вид.

Стирка в стиральной машине

Плед легко постирать в стиральной машине. Главное, соблюдать правила стирки:

В машине, рассчитанной на стирку до 5 кг белья, можно постирать только очень маленький плед, например, детский, или очень легкий. Но машинка от 6 кг способна постирать практически любое изделие.

Перед стиркой нужно внимательно изучить этикетку и выставить на машинке указанную температуру и режим.

Для некоторых материалов, например шерсти, для полоскания белья требуется специальный стиральный порошок с кондиционером.

Если модель машины позволяет установить количество оборотов при отжиме вручную, лучше это сделать. Достаточно 400 оборотов, иначе плед будет очень мягким. Однако синтетическому изделию практически ничто не угрожает: оно будет чистым, почти сухим и гладким.

Не стоит включать режим «сушки», если он есть. Изделие из натуральных материалов может сильно провисать и смяться.

Как стирать вручную

Если изделие велико для машинки, или ее нет (это вполне возможно на даче), придется стирать плед вручную. Этот процесс нельзя назвать лёгким. Во-первых, требуется достаточно большая емкость, например, ванна. Во-вторых, мокрый текстиль тяжелый, и его придется переворачивать, поэтому еще одна пара рук, желательно мужских, не помешает.

Стирать лучше вручную, используя не стиральный порошок, а стиральный шампунь (подойдет и ковровый). Его легче отмыть от ворсинок средства. Многие воды наливать в ванную не нужно. Ей достаточно едва пролить средство.

Сначала вынесите одеяло на улицу и несколько раз стряхните его, чтобы удалить пыль. Далее скрутите его в рулон, оставив 20 сантиметров развернутым, и окуните его в воду с растворенным моющим средством. Возьмите в руку щетку с не очень жесткой щетиной и аккуратно пройдитесь по одеялу в одном направлении с наружной стороны скрученного рулона и внутренней стороны незавернутого места. Далее аккуратно разверните рулет, промойте и заверните его из другого конца.

Следовательно, шаг за шагом обе стороны пледа будут постираны. При таком способе стирки шерстяное изделие не растянется и не сожмется. Главное, не давить кистью слишком сильно. Она должна как бы сметать с кучи частицы грязи и мусора.

Теперь нужно слить воду и слегка отжать рулет. Вот здесь и пригодятся мужские руки. Изделие можно приподнять и дать воде стечь. Теперь заливаем чистой водой. Его должно быть примерно в два раза больше, чем в первый раз. Попросите мужчину прополоскать одеяло, погрузив его в воду и вынув. Дальше средство уже не в рулоне, а в открытом виде, для более тщательного смывания его можно полить душевым шлангом.

Осталось высушить изделие. Лучше повесить на металлический турник для выбивания ковров в каждом дворе.

Источник: veseldom

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