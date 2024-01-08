Прочтите инструкцию о том, как стирать одеяло, а также советы и рекомендации, которые помогут продлить его срок службы и сделать его таким же свежим и чистым, как в день, когда вы его купили.

В то время как некоторые одеяла имеют съемные чехлы, другие имеют просто встроенную стеганую оболочку.

Подумайте о приобретении чехла, чтобы сократить частоту стирки самого одеяла, особенно если вы спите с ним каждую ночь.

Однако даже с чехлом утяжеленное одеяло все равно придется время от времени стирать, и здесь вам пригодятся следующие инструкции.

ШАГ 1: Прочтите инструкции по уходу за одеялом.

Одеяла различаются по составу материала, весу и наполнителю, поэтому инструкции по чистке будут различаться в зависимости от модели. Их оболочки могут быть изготовлены из хлопка, вискозы или микрофибры, каждый из которых имеет разные требования к уходу.

Хотя наполнители, такие как пластиковые полигранулы и микростеклянные шарики, можно стирать в машине, другие наполнители можно стирать вручную.

Обязательно внимательно ознакомьтесь с инструкциями производителя перед чисткой одеяла, чтобы случайно не повредить стиральную машину и сушилку или само одеяло. Прежде чем приступить к работе, обязательно обратите внимание на вес вашего одеяла, поскольку более тяжелые модели имеют другие рекомендации по уходу.

ШАГ 2: Устраните пятна.

Прежде чем стирать одеяло, сначала проверьте поверхность ткани на наличие пятен, требующих точечной обработки. В зависимости от конкретного пятна вы можете использовать свой обычный метод удаления пятен, принимая во внимание материал оболочки утяжеленного одеяла.

Например, используйте пятновыводитель на основе ферментов или просто смажьте старую зубную щетку смесью теплой воды и стирального порошка и потрите пораженный участок, пока пятно не исчезнет.

ШАГ 3: Используйте мягкое моющее средство для ручной или машинной стирки.

Независимо от того, что говорится в инструкциях производителя, разумно не стирать очень тяжелое пуховое одеяло в домашней стиральной машине, чтобы предотвратить его износ.

Подумайте о том, чтобы постирать тяжелое одеяло вручную в ванне или отнести его в прачечную, чтобы избежать ненужной нагрузки на машину.

ШАГ 4: Следуйте рекомендуемому методу сушки.

Хотя было бы легко предположить, что тяжелое одеяло будет сохнуть долго, его наполнители не впитывают воду, поэтому на самом деле они должны высохнуть за 12 часов или меньше.

Одеяла можно сушить в сушильной машине при низкой температуре, а более тяжелые модели следует сушить в горизонтальном положении или подвешивать на прочной стойке . Если вы вешаете утяжеленное одеяло для просушки, убедитесь, что вес распределен равномерно, чтобы оно не потеряло свою форму.

Источник: bobvila.

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