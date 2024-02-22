Черные джинсы – неотъемлемая вещь в гардеробе. Они сочетаются со всем, их можно одевать как более высокими, так и нижними, и они работают практически в любое время года. Проблема черных джинсов состоит в том, что их можно очень легко испортить во время стирки. Если вы готовы научиться правильно стирать черные джинсы, мы поможем вам.
ПОКОРОЧНЫЙ ПРОЦЕСС СТИРКИ ЧЕРНЫХ ДЖИНСОВ
Поэтапный процесс стирки черных джинсов не трудоемок. Однако я рекомендую вам одновременно использовать несколько пар черного и темного денима, чтобы избавить себя от хлопот и немного облегчить день стирки.
1. Сначала приготовьтесь (если возможно)
Ваши джинсы действительно нужно стирать? Когда мы слишком часто стираем темную одежду, она со временем теряет свой цвет. Чтобы черные джинсы не выцветали, посмотрите, можно ли их точечно обработать или почистить, не подвергая их полному циклу стирки.
2. Предварительно замочить белым уксусом и солью
Если предварительно намочите джинсы смесью уксуса и соли, краситель на джинсах схватится (и меньше шансов выцветать во время стирки). Для закрепления красителя необходимо:
- Поместите джинсы наизнанку в холодную воду, чтобы они полностью погрузились.
- Добавьте одну чашку белого уксуса
- Добавьте одну столовую ложку соли
Оставьте черные джинсы в этом растворе холодной воды/уксуса/соли примерно один час. После завершения можно перейти к следующим шагам.
3. Всегда стирать наизнанку
При предварительном замачивании и стирке черных джинсов обязательно выверните их наизнанку. Когда джинсы стираются красивой стороной наружу, трение и контакт с другими тканями и материалами могут способствовать быстрому выцветанию, чего мы хотим избегать со всеми темными тканями.
Кроме стирки наизнанку, убедитесь, что не перегружаете стиральную машину. Когда вы плотно укладываете предметы одежды, это заставляет их больше тереться друг о друга и высвобождать красители из пряжи.
4. Ручная стирка или стирка подобных цветов
Ручная стирка помогает одежде выглядеть новой. Однако это более трудоемко. Кроме того, в зависимости от того, насколько грязны ваши джинсы, ручная стирка может быть сложной задачей.
Черные джинсы можно стирать вручную или в стиральной машине, но всегда делайте это с другой темной одеждой.
5. Холодная вода и щадящий цикл
Есть две проблемы с теплой водой и чёрными джинсами. Во-первых, теплая вода разрыхляет, а затем выделяет краситель в джинсах. Вторая проблема состоит в том, что горячая вода может дать усадку вашим черным джинсам.
Нет ничего хуже, чем пара выцветших черных джинсов, которые теперь слишком тесны!
Мягкий цикл создает несколько меньше волнений и рекомендован для предотвращения кровотечения ткани.
Некоторые стиральные машины также имеют настройки ручной стирки, что может быть хорошим вариантом; по существу, вы ищете самое низкое значение.
6. Специализированное средство для стирки темного цвета
Если вы планируете стирать машину, используйте моющее средство, разработанное специально для темной одежды. Выбранный вами стиральный порошок оказывает большое влияние на долговечность вашей одежды.
7. Сушка на воздухе или на очень низком нагреве
Наконец, вы должны повесить джинсы сушиться; лучше всего сушить на воздухе. Не вешайте их на улице под прямыми солнечными лучами. Просто повесьте джинсы в хорошо проветриваемом помещении и дайте им высохнуть в течение ночи.
Если вы очень торопитесь, можете воспользоваться сушильной машиной, но это может привести к тому, что черные джинсы преждевременно потускнеют.
Источник: anitashousekeeping
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