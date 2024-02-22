Перестаньте ежегодно менять черные джинсы и узнайте, как их постирать, чтобы они не линяли.

Черные джинсы – неотъемлемая вещь в гардеробе. Они сочетаются со всем, их можно одевать как более высокими, так и нижними, и они работают практически в любое время года. Проблема черных джинсов состоит в том, что их можно очень легко испортить во время стирки. Если вы готовы научиться правильно стирать черные джинсы, мы поможем вам.

ПОКОРОЧНЫЙ ПРОЦЕСС СТИРКИ ЧЕРНЫХ ДЖИНСОВ

Поэтапный процесс стирки черных джинсов не трудоемок. Однако я рекомендую вам одновременно использовать несколько пар черного и темного денима, чтобы избавить себя от хлопот и немного облегчить день стирки.

1. Сначала приготовьтесь (если возможно)

Ваши джинсы действительно нужно стирать? Когда мы слишком часто стираем темную одежду, она со временем теряет свой цвет. Чтобы черные джинсы не выцветали, посмотрите, можно ли их точечно обработать или почистить, не подвергая их полному циклу стирки.

Источник: anitashousekeeping

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