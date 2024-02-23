Эта простая и бюджетная закуска из пекинской капусты станет украшением и праздничного стола, и ужина в кругу друзей и семьи.

Пекинская капуста – это уникальный и полезный продукт, который используют при приготовлении большого количества вкусных блюд.

Пекинскую капусту добавляют в борщ, из нее делают голубцы, ее тушат и жарят. Пекинскую капусту маринуют, используют в салатах и ​​вкусных закусках, ведь у нее очень нежный вкус.

Так, из пекинской капусты можно приготовить отличные капустные рулетики. Просто намажте пекинские листья острым соусом или гуакамоле, добавьте кусочки моркови, огурца, авокадо и других любимых овощей и заверните их в рулетики.

Кусочки пекинской капусты можно жарить на сковороде с соевым соусом, чесноком и имбирными приправами для создания вкусной закуски или гарнира к основному блюду.

Также из пекинской капусты можно приготовить праздничную закуску «Тарталетки с тунцом», которая особенно актуальна в дни поста.

Рецептом поделилась фудблогер Мария Новаковская.

Понадобятся следующие ингредиенты: тарталетки, пекинская капуста, тунец – 2 б, помидор, огурцы, кукуруза, майонезный соус или майонез, соль и перец по вкусу.

Закуска из пекинской капусты.

Тарталетки можно купить в магазине, а можно испечь дома. Для этого понадобятся майонезный соус – 200 г, 1 ч.л – соли, 1 ч.л – кетчупа, 5 г – разрыхлителя, 300 г – муки.

«Оставить в холодильнике на 20 мин. Печь 18 - 25 мин», - рассказала автор канала с рецептами.

Готовим начинку: из тунца слить масло, добавить 1 ст. л. майонеза или постного майонезного соуса, перец соль и перемешать.

Закуска из пекинской капусты.

Формируем закуску: выкладываем на тарталетки пекинскую капусту – листья рвём на небольшие кусочки. Выкладываем начинку, сверху украшаем консервированной кукурузой, огурцом и помидором.

Помидор фудблогер советует очистить от мякоти, чтоб овощ не потек на закуску.

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