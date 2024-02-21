Адвоката, сбившего насмерть военного на блокпоста во время въезда в Киев, вскоре передадут под суд.

45-летний водитель обвинен в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть военного, информирует пресс-служба Прокуратуры Киевской области.

Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет.

Следствие установило, что 45-летний водитель Honda Civic двигался по средней полосе Объездной дороги в направлении Броварского проспекта со скоростью 80-100 км/ч, в то время как максимально разрешенная скорость на этом участке составляет 50 км/ч.

Во время приближения к блокпосту из-за тумана водитель не оценил дорожную обстановку и не заметил стоящие на этой полосе автомобили с включенными габаритными огнями. Мужчина пытался избежать столкновения, совершая маневр направо, но в результате наезда на 47-летнего военнослужащего потерпевший погиб на месте.

В момент аварии водитель, рожденный в 1978 году, находился в трезвом состоянии. По этому факту было возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.

Расследование дела завершено, а Киевская городская прокуратура направила обвинительный акт в суд в отношении 45-летнего водителя автомобиля Honda Civic. Наказание виновнику аварии может быть в виде лишения свободы сроком до восьми лет, а его дальнейшую судьбу решит суд.

Напомним, что смертельная авария произошла в Деснянском районе Киева на въезде в город 22 октября 2023 года, когда Honda Civic сбила насмерть военнослужащего, стоявшего на стационарном блокпоста.

Погибшим оказался Василий Кирий, служивший в Добровольческом формировании Броварской городской территориальной громады №1 "Дозор" с апреля 2022 года.

Также стало известно, что виновником аварии является адвокат Виталий Туровский.

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