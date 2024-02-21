Під час огляду у спеціаліста з вашого захворювання важливо повідомити про всі наявні проблеми, але це ще не все.

В Україні продовжується мобілізація, під час якої військовозобов'язані спочатку повинні пройти військово-лікарську комісію, а при придатності можуть бути відправлені на фронт. На YouTube-каналі адвокат Роман Сімутін пояснив, як правильно проходити ВЛК та який документ потрібно вимагати.

Перед проходженням військово-лікарської комісії (ВЛК) в рамках мобілізації першочергово проводяться різноманітні аналізи крові, включаючи перевірку на ВІЛ, гепатит, цукор, а також інші показники. Також визначається група крові, резус-фактор, проводиться рентгенографія, ЕКГ, а особам старше 40 років обов'язково вимірюють тиск.

Адвокат підкреслив, що в рамках мобілізації перед проходженням ВЛК важливо заявити, щоб лікарі провели необхідні аналізи. Це дозволить підтвердити, що ви розумієте законний порядок. Таким чином, ви не маєте проходити медичні огляди до отримання результатів тестів, як це передбачено.

До особової справи слід додати всі лікарські виписки, висновки та виписку з амбулаторної карти. Важливо звернути увагу: надання виписки з амбулаторної книги не є простою можливістю, а є обов'язковим заходом.

Під час огляду у спеціаліста з вашого захворювання важливо повідомити про всі наявні проблеми, показати виписку та зазначити, що відповідні документи додано до особової справи.

У разі, якщо ваше захворювання може вплинути на обмежену придатність, але вам встановлюють придатність без додаткового обстеження, варто звернутися безпосередньо до голови ВЛК, подати скаргу і чекати офіційної відповіді з поясненнями.

Відсутність відповіді на скаргу може бути розглянута як бездіяльність голови ВЛК, що може бути подальшим підставою для оскарження.

Фахівець рекомендує завжди запитувати висновок ВЛК щодо придатності у вигляді довідки. Відсутність цього висновку може серйозно ускладнити процес його подальшого оскарження.

Останні новини України:

Нагадаємо, розлучений батько двох дітей відмовився від служби: чоловікові присудили покарання.

Як повідомляла Politeka, суд покарав українця за неявку в ТЦК.

Також писала Politeka, українець відмовився від служби у ЗСУ через свій туберкульоз та неграмотність.